Weinheim. (pol/rl) Am späten Freitagabend klingelten mehrere junge Männer an Häusern in der Königsberger Straße und beschädigten zwischendrin mindestens zwei Fahrzeuge.

Die vierköpfige Gruppe hatte gegen 23 Uhr an mehreren Anwesen geklingelt, um den Bewohnern einen Streich zu spielen. Während sie von Haus zu Haus zogen, zerstörten sie an mindestens zwei geparkten Autos die Außenspiegel.

Als ein Zeuge die randalierende Gruppe bemerkte, sprach er die vier Personen an. Es kam erst zu einem Streitgespräch, dann schlugen zwei aus der Gruppe auf den Zeugen ein. Als die alarmierte Polizei eintraf, hatten weitere Anwohner und Zeugen die Streitenden getrennt.

Gegen einen 21- und einen 23-Jährigen wird nun wegen Sachbeschädigung, Körperverletzung und Beleidigung ermittelt. Zudem prüfen die Beamten des Polizeireviers Weinheim, ob sich auch der einschreitende Zeuge wegen Körperverletzung strafbar gemacht hat.