Von Günther Grosch

Weinheim. "Mit einer Hand lässt sich kein Knoten knüpfen – aber wir sind viele." Unter den Tausenden von Aktivisten, die sich jetzt am siebten globalen Klimastreik von "Fridays for Future" beteiligten, waren auch zwei Dutzend Angehörige und Sympathisanten des "Klima-Bündnisses Weinheim". Diesem gehören "Fridays For Future", "Parents For Future", das "Radnetz Weinheim" innerhalb des Allgemeinen Deutschen Fahrrad Clubs (ADFC), der BUND, die Naturfreunde, der Nabu sowie die Bürgerinitiative Breitwiesen an. Die lokalen Aktiven zeigten am vergangenen Freitag auf dem Dürreplatz Flagge.

"Die Klimakrise zu stoppen, heißt, unsere Existenzgrundlage zu retten", sagte die Sprecherin des Bündnisses, Kerstin Treber-Koban. Die Politik stehe in der Verantwortung: "Sofort. Umfassend. Sozial gerecht." Man fordere konkrete Pläne für die "Umsetzung der Paris-kompatiblen 1,5-Grad-Politik". Der 19. März 2021, an dem weltweit die Aufmerksamkeit auf die Klimakrise gelenkt werden sollte, stelle erneut einen wichtigen Tag dar, so Treber-Koban weiter. Ziel sei es, die Initiative "Fridays für Future" zu unterstützen, den Klimaschutz-Forderungen in Weinheim Gewicht zu verleihen und die Bürger der Stadt zu einem Klima schützenden Verhalten zu motivieren.

Das Klimapaket auf Bundesebene habe sich als weitgehend leer erwiesen, so der Vorwurf der Demonstrierenden. Beim Auspacken seien wohlformulierte Worthülsen aufgefallen. Was konkrete Maßnahmen betrifft, habe sich die Bundesregierung eher bremsend verhalten. Deshalb brachten die Aktiven ihren eigenen Karton mit, den sie am Ende mit Forderungen füllten.

Elias Furlan-Cano, Sprecher von "Fridays For Future", berichtete von seinen Eindrücken im Dannenröder Forst, dem "Inbegriff von inkompetenter Klimapolitik, Arroganz und profitorientiertem Handeln", wie er sagte. Im "Danni" sollen 27 Hektar Wald für den 87,7 Kilometer langen Ausbau der Autobahn 49 gerodet werden: "Dabei sind diese Bäume aus 250 Jahre alten Eichenbeständen einschließlich ihrer sieben schützenswerten Lebensraumtypen sowie vier besonders schützenswerten Tierarten enorm wichtig für die Speicherung von Kohlenstoffdioxid." Furlan-Canos Kritik richtete sich zugleich an die in Hessen mitregierenden Grünen und deren Verkehrsminister, Tarek Al-Wazir. Der Bau einer Autobahn habe mit "grüner, zukunftsorientierter und vor allem nachhaltiger Politik" nichts zu tun. Zudem sei das Verhalten der Grünen in Hessen mit Blick auf das Vorgehen der Polizei "mehr als fragwürdig": Angesichts wirtschaftlicher Interessen werde aber eher geschwiegen denn gehandelt, forderte Furlan-Cano einen Kampf für Klimagerechtigkeit, der mindestens kapitalismuskritisch sowie antirassistisch sein müsse.

Ins Träumen geriet Susanne Erceg-Seston bei ihrem Blick ins Jahr 2031. Wo sich im Kühlschrank der Menschen nur noch Lebensmittel pflanzlichen Ursprungs befinden und "im grünen Weinheim die Straßen renaturiert und autofrei" sind. Aus dem Selbstverständnis als "Parents For Future" heraus wolle man, dass nachfolgende Generationen eine gesunde Zukunft erleben. "Lasst euch nicht von Tagespolitik wegwischen, bleibt bei euren Forderungen", stärkte sie den Jugendlichen den Rücken.

"Zweirad statt Allrad", lautet die Devise des ADFC Weinheim, der zu diesem Zweck das "Radnetz Weinheim" entwickelt, um eine Zielmarke von 20 Prozent Radverkehrsanteil zu erreichen. Wenn das gelingt, so Annette Glathe und Frank Weinreich, käme dies einer jährlichen Einsparung von rund 4000 Tonnen Kohlenstoffdioxid gleich. "Um uns und unseren Kindern eine Zukunft an der Bergstraße zu ermöglichen, müssen wir heute schon für morgen handeln", verdeutlichte Jörg Steinbrenner (BUND). Eine Klimagas-Reduktion sei unabdingbar.

Oberstes Ziel müsse der Erhalt und Schutz der Erde sein, hatte sich der Vorstand der BI Breitwiesen um Karl Bär notiert. Jeder wisse, dass sich bebaute Flächen stärker aufheizen als Wiesen, Wald und Äcker. Ohne Erhalt natürlichen Bodens sei Klimaschutz undenkbar, richtete sich die Kritik gegen die Kommunen, "die immer wieder neue Bebauungspläne aufstellen" und Boden anderen Zwecken opferten: "Der Wettbewerb um Bau- und Gewerbegebiete nimmt kein Ende".

"Kohle-Ausstieg", "Flächen entsiegeln", "Climate Justice" ("Klima Gerechtikeit"), "No more empty promises" ("Keine leeren Versprechungen mehr"), "vertikales Bauen", "Regionale Landwirtschaft stärken", "Tempo 30", "Boden- und Artenschutz" sowie "Alle für 1,5": Zum Schluss war die "Weinheimer Klima-Kiste" gut gefüllt.