Von Beate Stumpf

Weinheim. Auf Deutschland-Reise kann Akin Blum nicht gehen. Seit über einem Jahr hat der Schausteller mit seinen Fahrgeschäften nun schon nicht mehr auf Volksfesten gearbeitet. Immerhin: Seit Sommer 2020 hat er mit seinem Familienunternehmen im Schlosspark mit Erlaubnis der Stadtverwaltung seine Buden aufgestellt und Mandeln, Schokolade, Bratwürste oder Crêpes an die Leute gebracht. Seit vergangenem Wochenende ist das Angebot erweitert: Nun drehen sich auch ein kleines und ein großes Karussell – und wer mag, kann sich im Dosenwerfen üben. "Wilder und schneller geht immer, Klassiker laufen trotzdem", lacht Blum.

Der Besuch im Schlosspark soll ein kleiner Ersatz sein für die ausgefallene Kerwe, heißt es bei der Stadt. Die Leute fänden es gut, dass er mit seinen Buden und Fahrgeschäften hier sei, meint auch Akin Blum: "Wir bringen den Kindern Freude." Es sei auch wirklich ein schöner Standplatz direkt vor dem Schloss. "Sogar von Heidelberg kommen Großeltern mit ihren Enkeln." Die Absage aller Großveranstaltungen wegen der Pandemie sei zunächst ein wirtschaftlicher Totalausfall gewesen, erzählt der 59-Jährige.

"Aber es muss ja irgendwie weiter gehen." In die Schaustellerei sei er hineingeboren worden. "Wir sind jetzt in der fünften Generation Schausteller, wir arbeiten nicht nebenbei etwas anderes. Wir haben nur diesen Beruf." Vier Söhne packen mit an, fester Standort des Familienunternehmens ist in Worms.

Das in Weinheim sei zwar kein Vergleich mit Volksfesten, sagt Blum. "Aber es ist ein Hoffnungsschimmer. Wir sind der Stadt sehr dankbar, dass wir hier stehen dürfen." Die Sommertage seien ein kleiner Ausgleich für eine verlorene Saison, meint auch Sohn Domenik. Bislang hätten eigene Reserven die Familie über Wasser gehalten, erst jetzt habe man einen Antrag auf Unterstützung gestellt. "Wir wollten das lassen, solange es geht." Ein wenig schwingt Ärger in der Stimme mit, wenn von Lockerungen in anderen Bereichen die Rede ist, das Verbot von großen Volksfesten aber immer wieder verlängert wird. "Obwohl ich wenig davon halte, hinter einem Zaun zu feiern. Das wäre schon seltsam", meint Blum und schaut über die Weite des Schlossparks.

Info: Öffnungszeiten: Montag Ruhetag, Freitag, Samstag und Sonntag ab 11 Uhr bis etwa 19 Uhr, unter der Woche ab 13 Uhr.