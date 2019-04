Weinheim. (pol/rl) Zu einem Überfall im Kino "Modernes Theater" in der Hauptstraße kam es am späten Samstagabend. Der Täter betrat das Kino kurz nach 23 Uhr, bedrohte die Angestellten mit einem Messer und forderte die Herausgabe der Kasse. Die übergebene Wechselgeldkasse mit den Einnahmen steckte er in einem mitgebrachten dunkeln Stoffbeutel und rannte dann davon.

Der Täter soll etwa 30 Jahre alt und 1,85 bis 1,90 Meter groß sein. Er hat eine normale Statur mit leichtem Bauchansatz und blaue Augen. Er trug eine dunkle Regenjacke, einen Trainingsanzug, der farblich gelb oder neongrün am Reißverschluss abgesetzt ist und sprach akzentfrei Deutsch.

Info: Hinweis an die Kriminalpolizei Heidelberg unter der 0621/174-4444.