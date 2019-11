Weinheim/Mannheim. (sta/mün) Ein 30 Jahre alter Mann soll im Raum Hemsbach, Weinheim, Bensheim und Heppenheim einen schwunghaften Handel mit illegalen Drogen betrieben haben. Nach einer Übergabe von 11,5 Kilogramm Amphetamin, 100 Gramm Haschisch, 100 Ecstasy-Tabletten und zehn Gramm Kokain war der Beschuldigte am 23. Mai festgenommen worden. Das teilt die Staatsanwaltschaft nun fast sechs Monate später mit.

Nach der Festnahme wurden in einem Lagerraum des Mannes in Weinheim 22,6 Kilogramm Marihuana, 5,6 Kilogramm Haschisch, 480 Gramm Kokain und 2500 Ecstasy-Tabletten beschlagnahmt.

In einer Garage des 30-Jährigen in Bensheim fand die Polizei rund 1200 Ecstasy-Tabletten, 700 Gramm Marihuana und 580 Gramm Haschisch.

Zudem befanden sich in einem in Heppenheim abgestellten Auto des Inhaftierten in einem extra eingebauten Versteck nochmals rund 600 Gramm Marihuana, 780 Gramm Amphetamin und 20 Gramm Haschisch.

Die Ermittler werfen dem Mann auch vor, Ende April 2019 an einen seiner Abnehmer rund drei Kilogramm Amphetamin und 300 Gramm Kokain verkauft und übergeben haben.

Die Staatsanwaltschaft Mannheim will den Mann nun wegen des Handels mit illegalen Drogen "in nicht geringer Menge" anklagen. Wann der Hauptverhandlungstermin beginnt, stehe aber noch nicht fest.

Der deutsche Staatsbürger sitzt seit seiner Festnahme in Untersuchungshaft.