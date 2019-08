Tonnenschwere Vorboten: Am gestrigen Dienstag rollten die ersten Lastwagen mit den Bauteilen für das Riesenrad in Weinheim an. Bis Freitag werden vor Beginn der Altstadtkerwe noch einige Fahrgeschäfte dazukommen. Foto: Kreutzer

Weinheim. (web/zg) Die Kerwe kommt und mit ihr Umleitungen für Autofahrer und Buslinien. Die ersten Änderungen greifen schon vom heutigen Mittwoch beziehungsweise vom morgigen Donnerstag an. Wenn die Weinheimer von Freitag, 9., bis Montag, 12. August, feiern, brauchen sie mehr Platz als sonst. Die Stadt Weinheim weist deswegen vor allem Autofahrer dringend darauf hin, Halteverbote zu beachten: Um einen möglichst reibungslosen Busverkehr zu ermöglichen, werde der Gemeindevollzugsdienst verstärkt Falschparker kontrollieren, teilte die Stadt mit. Die wichtigsten Informationen im Überblick:

Sperrungen: Schon ab Donnerstag, 8. August, soll das Kerwegebiet von Autos freigehalten werden. Weil schon am Dienstag der Aufbau des Riesenrads auf dem Rote-Turm-Platz begann, ist hier mit Behinderungen zu rechnen. Vom morgigen Donnerstag an kommt es zudem aus Sicherheitsgründen zu Absperrungen rund um Marktplatz und Gerberbachviertel. Als Festgelände ausgewiesen werden der Marktplatz, der Amtshausplatz, die Rote Turmstraße ab der Einmündung Albert-Ludwig-Grimm-Straße, die Grabengasse, der Parkplatz Rote Turmstraße, der Hutplatz und der Vordere Schlosshof. Außerdem gesperrt sind die Judengasse, die Gerbergasse, die Mittelgasse zwischen Bandgasse und Marktplatz sowie die Hauptstraße ab der Kreuzung Bahnhofstraße. Dasselbe gilt für die Institutstraße ab der Einmündung Babostraße sowie für die Grabengasse.

Zufahrt ins Kerwegebiet: Die Routen werden durch Einbahnstraßen geregelt. Die Verkehrsbehörde bittet darum, die Beschilderungen zu beachten.

Umleitungen: Autofahrer in Richtung Müllheimer- und Gorxheimer Talstraße nutzen die Bahnhofstraße, Dürrestraße und Grundelbachstraße für den Durchgangsverkehr.

Parkplätze: Da vor allem im Bereich Rote Turmstraße, Schlosspark und Albert-Ludwig-Grimm-Straße Behindertenparkplätze wegfallen, werden in Nähe der Kerwe solche Parkmöglichkeiten eingerichtet. Aus diesem Grund werden in der Verlängerung des Parkplatzes im Bereich der Obertorstraße/Rote Turmstraße zur Sperrfläche in Höhe der alten Zeder – entlang der Mauer – eigens Parkplätze für Schwerbehinderte ausgewiesen. Am Schlosspark-Parkplatz wird wieder extra ein Taxistand eingerichtet.

Busverbindungen: Ab dem heutigen Mittwoch, 7. August, bis einschließlich Dienstag, 13. August, werden die Linien 632 und 632 A in Fahrtrichtung Süden über die B3, die Friedrich-Vogler-Straße und die Prankelstraße umgeleitet. Die Haltestelle "Schlosspark" ist in die Prankelstraße vor der Einmündung Lützelsachsener Straße verlegt. In Fahrtrichtung Norden umfahren die Linien 632, 632 A und 634 die Grabengasse durch die Albert-Ludwig-Grimm-Straße. Im Bereich Rote Turmstraße/Ecke Albert-Ludwig-Grimm-Straße wird eine Ersatzhaltestelle "Hermannshof" eingerichtet. Besucher der Kerwe können hier aus Richtung Süden und aus der Weststadt kommend aus- und in Richtung Norden beziehungsweise Weststadt zusteigen.

Zusatzfahrten: Die Rund-Linie 634 fährt außer am Kerwesonntag meist im 15-Minuten-Takt. Sie übernimmt von Mittwoch vor der Kerwe bis Dienstag nach der Kerwe alle Fahrten der Linie 633, die in dieser Zeit nicht verkehrt. Auch auf den Linien 631, 632 und 632 A sowie den Linien 682 und 684 der VGG gibt es wie in den Vorjahren Zusatzfahrten bis in die Nacht hinein. Die Busverkehr Rhein-Neckar GmbH (BRN) informiert mit Plakaten und Flyern über das zusätzliche Fahrtenangebot. Die Fahrpläne für die Linien 631, 632, 632 A und 634 während der Kerwe können unter www.rheinneckarbus.de abgerufen werden. Nähere Informationen gibt’s auch auf den Aushängen an den Haltestellen, unter www.vrn.de und in der VRN-App.

Ruftaxis: Die Ruftaxi-Linien 6900, 6901, 6902 und 6904 werden während des Kerwewochenendes, also von Freitag bis Montag eingestellt und fahren erst wieder ab Dienstag, 13. August, planmäßig. Für alle Fahrten gelten die aktuellen Tarife des Verkehrsverbunds.