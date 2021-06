Weinheim. (web) Die Stadt Weinheim veröffentlicht weiterhin alle ihr bekannten Schnelltestanbieter auf der Webseite. Das teilte Verwaltungssprecher Roland Kern am gestrigen Montag auf RNZ-Anfrage mit. Damit stehen lokale Akteure wie Ärzte, Apotheker oder die DLRG Weinheim auch künftig neben zum Teil überregionalen Anbietern, die hier Zweigstellen unterhalten. Letztere waren zuletzt in die Kritik geraten, da ein Großanbieter aus Bochum falsch abgerechnet haben soll.

"Wir haben keine Erkenntnisse darüber, dass ein Weinheimer Testzentrum mit dem besagten Bochumer Unternehmen in Verbindung steht", so Verwaltungssprecher Kern: "Selbstverständlich werden wir weiter die Verlinkungen setzen. Es wäre ja unfair, andere darunter leiden zu lassen, wenn es in der Branche schwarze Schafe gibt." Die Liste der Anbieter, die zertifizierte Schnelltests vornehmen, ist inzwischen auf 24 Betriebe angewachsen. Getestet wird in Partyzelten (etwa am Marktplatz), leer stehenden Geschäftsräumen (auf dem Drei-Glocken-Gelände und in der Hauptstraße) und bei Baumärkten und Drogerien. Sogar eine Großgastronomie hat sich als Testanbieter eintragen lassen. "Unsere Linie war es von Anfang an, im Sinne einer Belebung des Einzelhandels und der Gastronomie möglichst einfach und ortsnah Testzentren zu unterstützen", betont Kern. Dieses Konzept werde von Einzelhandel, Gastronomie, Kunden und Gästen auch sehr geschätzt .

Der zertifizierte Schnelltest mit negativem Ergebnis ist für die meisten Besucher von Restaurants, Veranstaltungen oder Museen die "zweite Eintrittskarte". Zutritt haben sonst nur noch vollständig Geimpfte (plus zwei Wochen) sowie Covid-Genesene und Kinder bis fünf Jahre.