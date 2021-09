Es gibt Beschwerden über zu laute und zu schnelle Auto- und Rollerfahrer in Weinheim. Aber mit „Posern“, die extrem aufgemotzte Wagen fahren, habe das nichts zu tun, sagt die Polizei. Foto: Kreutzer

Von Philipp Weber

Weinheim. Die Meldung ließ aufhorchen: Kräfte der Weinheimer Polizei und der Mannheimer "Ermittlungsgruppe Poser" haben am Donnerstag vor einer Woche in Weinheim Fahrzeuge überprüft. Bei der mobilen Schwerpunktkontrolle waren eine Reihe von Fahrzeugen beanstandet worden. Die Polizei hatte außerdem berichtet, dass im Vorfeld der Aktion Hinweise auf Verkehrsteilnehmer eingegangen waren, die sich zu laut verhalten.

Verglichen mit den letzten Wochen, Monaten und Jahren habe man dennoch keine signifikante Häufung von Beschwerden festgestellt, so eine Polizeisprecherin auf RNZ-Anfrage. Gleichwohl seien Themen wie die Angst vor "Posern" sehr präsent und würden von den Bürgerinnen und Bürgern verstärkt an die Polizei herangetragen. Und: "Das Revier in Weinheim nimmt die Beschwerden sehr ernst."

"Überwiegend Treffen junger Leute"

Bei den Situationen, die die Bürger gegenüber der Polizei schildern, handele es sich jedoch überwiegend um Treffen von Jugendlichen und jungen Heranwachsenden. Diese seien mit motorisierten Fahrzeugen – also Rollern und Autos – auf den Straßen unterwegs: In diesem Zusammenhang hätten die Anwohner angemahnt, dass die jungen Fahrzeuglenker die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten übertreten, verbunden mit "entsprechender Geräuschemission".

Insgesamt bewege sich die Zahl der Menschen, die sich beschwerten, auf "niedrigem Niveau", wobei einzelne Bürger ihr Anliegen wiederholt vorgetragen hätten. Aus polizeilicher Sicht gebe es dabei keinen örtlichen Schwerpunkt. Vielmehr verteilten sich die genannten Straßen oder Örtlichkeiten über das gesamte Stadtgebiet.

Das Polizeirevier Weinheim habe sich am Donnerstag vergangener Woche einen Überblick verschaffen wollen und die Schwerpunktkontrolle vorgenommen. Hierzu habe man die Unterstützung von Spezialisten der "Ermittlungsgruppe Poser" in Anspruch genommen. Darüber hinaus liefen schon geraumer Zeit Kontrollen, die die Beamten während im Streifendienst vornehmen. "Im Ergebnis können wir aktuell keine ,Poser-Szene’ in Weinheim feststellen", teilt die Behörden-Sprecherin mit: "Die hier genannten Fahrzeuge entsprachen nicht der Kategorie Poser-Fahrzeuge". Gleichwohl habe sich gezeigt, dass die Kontrollen zur Verkehrssicherheit beitragen.

Dass Fahrzeughalter bauliche Veränderungen an ihren Wagen oder Zweirädern vornehmen (oder diese trotz technischer Mängel fahren), kommen im alltäglichen Straßenverkehr wieder und wieder vor: "Hierbei handelt es sich grundsätzlich aber nicht um die sogenannten hochmotorisierten Fahrzeuge, die der Poser-Szene zugeordnet werden müssten."

Ein hieb- und stichfeste Aussage, wo die Halter der beanstandeten Fahrzeuge herkommen, sei bislang nicht möglich, erklärt die Polizeisprecherin. "Ein Großteil kommt aus dem Bereich Weinheim und dem Vorderen Odenwald." Eine Verdrängung der "Poser-Szene" aus Mannheim in das von dort aus sehr gut erreichbare Weinheim sei nicht festzustellen, so ihre Auskunft.

Bei der Schwerpunktkontrolle von letzter Woche habe die Polizei einen besonderen Fokus auf die Fahrzeuge sowie die Einhaltung der Verkehrsvorschriften gelegt: "Hierbei ergaben sich eine nicht unerhebliche Anzahl an Beanstandungen sowie Verstöße." Die Anzahl dieser festgestellten Verstöße sei aus polizeilicher Sicht jedoch nicht beunruhigend.

Zufrieden sein könne man aber nicht: "Die Verstöße zeigen uns, dass wir auch zukünftig weiter ein besonderes Augenmerk auf die Verkehrssicherheit in Weinheim legen werden." Am Ende bleibe es das Ziel, mithilfe derartiger Kontrollen die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen, womit auch ein erhöhtes Sicherheitsgefühl für die Bürger einhergehe.

Die Beamten der Ermittlungsgruppe Poser unterstützen die Kräfte der örtlichen Polizeireviere, wenn diese Fahrzeuge zu kontrollieren haben, die durch "technische und optische Veränderungen" auffallen, erklärt die Polizeisprecherin weiter: "So auch am Donnerstag in Weinheim." Hierbei hätten die Spezialisten ihre Kenntnisse einfließen lassen, unter anderem wenn es darum ging, ob die Betriebserlaubnis für ein Fahrzeug erloschen ist.