Gestern war das Gesundheitsamt in der Unterkunft in der Viernheimer Straße 64. F.: Dorn

Weinheim. (RNZ) Prominente Weinheimer Politiker hatten zuletzt gefordert, die umstrittene Notunterkunft in der Viernheimer Straße möglichst schnell zu schließen. Jetzt hat sich das Gesundheitsamt dort umgesehen: "Am gestrigen Montag hat ein Vor-Ort-Termin mit einem Vertreter des Staatlichen Gesundheitsamts und Vertretern des Bürger- und Ordnungsamtes sowie des Amts für Immobilienwirtschaft stattgefunden", teilt die Stadt Weinheim mit. Diese betreibt die Unterkunft seit 1992, ist aber nicht im Besitz des maroden Gebäudes, sondern hat dieses angemietet. Die Gesundheitsbehörde werde nun einen Bericht verfassen und der Stadtspitze Handlungsempfehlungen zukommen lassen. "Den unmittelbaren Handlungsbedarf, die Wohnung (einer Großfamilie) sofort zu räumen, sieht das Gesundheitsamt nicht", heißt es weiter.

"Nichtsdestotrotz ist die Stadtverwaltung bemüht, der Familie so schnell es geht einen anderen Wohnraum zur Vermeidung ihrer Obdachlosigkeit zuzuweisen", signalisiert die Stadt in diesem Punkt Entgegenkommen. Da aber in dieser Wohnraumgröße kein kommunaler Wohnraum frei sei, müsse man erneut an die Bevölkerung appellieren, Privat-Wohnungen zur Verfügung zu stellen."