Weinheim. (web) Für ihn gehöre ein Gottesdienst zu Weihnachten dazu, hatte OB Manuel Just Anfang Dezember gesagt. Damals referierte er im Gemeinderat zur Coronalage. Doch die hat sich dramatisch verschärft, sodass viele Gläubige auf Feiern in den Kirchen verzichten müssen: Während die Evangelischen Gemeinden alle Präsenzveranstaltungen abgesagt haben, halten die Katholiken (Stand Mittwochnachmittag!) an Gottesdiensten fest.

> Das Interesse der Gläubigen sei groß, sagt Pfarrer Joachim Dauer, Leiter der Kirchengemeinde Weinheim-Hirschberg: So hätten Menschen aus Mannheim versucht, sich für Präsenzgottesdienste in Weinheim anzumelden. In der Quadratestadt gibt es keinerlei Präsenzveranstaltungen. Die Pfarreien im Dekanat Heidelberg-Weinheim (außer der Seelsorgeeinheit Schriesheim-Dossenheim) feiern in den Kirchen. Allerdings sind keine Besucher aus Mannheim zugelassen, auch um Fahrten zwischen den Städten zu verringern.

> Aber auch Menschen aus Weinheim können nicht mehr eingelassen werden, so Dauer. Schon seit letzter Woche seien die Namen der Mitfeiernden (durchschnittlich etwa 60 pro Gottesdienst) erfasst. An Heiligabend finden um 17 Uhr Feiern in St. Marien (Weststadt), Großsachsen und Oberflockenbach statt, um 22 Uhr in St. Laurentius (Innenstadt), St. Marien und Leutershausen. Auch die Gottesdienste an den Feiertagen sind ausgebucht.

> Was die Hygiene betrifft, fänden die Anweisungen des erzbischöflichen Ordinariats Freiburg sowie das geltende Hygienekonzept für die Kirchen strikte Anwendung, betont Dauer. Handdesinfektion, Mund-Nasenschutz, feste Plätze mit Mindestabstand und der Verzicht auf Gesang sind obligat. Darüber hinaus wird warme Kleidung empfohlen. Hintergrund ist, dass die Kirchen nicht wärmer werden sollen als zehn Grad Celsius. Dies soll die Ausbreitung von Aerosolen verhindern.

> Die Familienangebote fallen dagegen aus: Die Kinderkrippenfeiern in St. Laurentius und Leutershausen sowie die Familienweihnacht in Hohensachsen bzw. der Stationen-Weg in Oberflockenbach sind abgesagt. Das gilt auch für alle ökumenischen Gottesdienste. Hier sei es zu schwierig gewesen, die Einhaltung der Mindestabstände zu gewährleisten, so Dauer.

> Alternativen gibt es auch bei den Katholiken: Der Gottesdienst am 25. Dezember um 11 Uhr in St. Laurentius wird per Livestream hier übertragen. Ein weihnachtliches Video kann schon jetzt auf YouTube unter dem Suchbegriff: "Musik und Gedanken zu Weihnachten 2020 – St. Laurentius-Kirche Weinheim" heruntergeladen werden.