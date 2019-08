Von Philipp Weber

Weinheim. Passanten, die nach schweren Unfällen einfach weitergehen. Gaffer, die Verletzte mit Smartphones filmen. Autofahrer, die keinen Platz für Rettungsfahrzeuge machen. Die Medien sind voll von entsprechenden Berichten. Auch in dieser Region ist es schon zu derartigen Vorfällen gekommen. Aber es gibt auch Einsätze, die Mut machen. Einer davon spielte sich am gestrigen Dienstag in Weinheim ab: Passanten, Nachbarn und Feuerwehrkräfte haben sich mit vereinten Kräften um einen jungen Mann gekümmert, der in eine äußerst gefährliche Lage geraten war.

Der 17-Jährige wollte gegen 12.30 Uhr ein Hoftor in der Bergstraße mit seinem Schlüssel öffnen. Als der Schlüssel abbrach, fasste der junge Mann einen fatalen Entschluss. Statt den Schlüsseldienst zu holen, kletterte er über den Zaun des Anwesens. Er verlor den Halt, rutschte ab. "Dabei bohrten sich zwei 15 Zentimeter lange Zaunspitzen in die Oberschenkel", berichtet die Polizei. Der 17-Jährige konnte nur noch um Hilfe rufen.

"Der junge Mann hat ganz großes Glück gehabt"

"Aus meiner Sicht ist es erwähnenswert, dass die Passanten und Nachbarn danach einen Superjob gemacht haben", sagt Ralf Mittelbach, Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Weinheim. Die Ersthelfer hätten äußerst geistesgegenwärtig reagiert, sagt er. Die Nachbarn holten Leitern und Handtücher. Dann stiegen sie zu dem Jugendlichen hinauf, deckten weitere Spitzen des Zauns ab und stützten das Unfallopfer.

Neben Rettungsdienst und Polizei rückte die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und zwölf Kräften an. Die Feuerwehrleute hätten zunächst eine Arbeitsbühne aufbauen müssen, um dem in rund 1,80 Meter Höhe festhängenden 17-Jährigen helfen zu können, erklärt Feuerwehrsprecher Mittelbach.

Die Brandschützer haben Arbeitsgeräte, mit deren Hilfe sich der Zaun so weit abtrennen ließ, dass der 17-Jährige nicht mehr daran hing. Die Befreiungsaktion habe etwa 20 Minuten gedauert: "Es war eine ziemlich anspruchsvolle Aktion, weil der Patient dabei umgelagert werden musste", erläutert Mittelbach, der selbst ein erfahrener Sanitäter ist. Der 17-Jährige kam ins Krankenhaus. Die Polizei berichtet, dass er dabei noch die beiden Zaunspitzen im Bein hatte.

Den Angaben zufolge ging es dem jungen Mann zunächst wieder besser. Er habe die Klinik sogar am selben Tag wieder verlassen können, hieß es am Dienstagabend. "Lebensgefahr bestand nicht", teilt auch die Polizei mit. Damit sei der junge Mann noch sehr gut weggekommen, ist sich Feuerwehrsprecher Mittelbach sicher: "Er hat ganz großes Glück gehabt. Das hätte auch anders enden können."

Ganz entscheidend hätten jedoch die Anlieger zum glimpflichen Ausgang der Rettungsaktion beigetragen. Hätten sie den Jugendlichen nicht gemeinsam abgestützt, bis professionelle Helfer eintrafen, wären aller Wahrscheinlichkeit nach schlimmere Verletzungen zu beklagen gewesen. So kann es durchaus vorkommen, dass Menschen bei derartigen Unglücken Gliedmaßen verlieren - oder im schlimmsten Fall sogar an der Unfallstelle verbluten.

Während der anschließenden Rettungsaktion mussten die Polizeikräfte die Bergstraße halbseitig sperren. Über diese Trasse verläuft die Bundesstraße 3. Es sei jedoch nur zu "minimalen" Beeinträchtigungen des Durchgangsverkehrs gekommen, heißt es abschließend im Polizeibericht.