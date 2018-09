Weinheim. (web) Bisher war er der einzige Weinheimer Fachmarkt für Unterhaltungselektronik: der erst im März 2017 eröffnete Media Markt auf dem Fachmarktgelände am früheren Güterbahnhof. Doch die Konkurrenz schläft nicht: Bereits am Donnerstag, 25. Oktober, wollen das 3 Glocken Center und die Düsseldorfer Elektronikkette Medimax nachlegen - und eine Filiale in der Werderstraße, in unmittelbarer Nähe des Weinheimer Hauptbahnhofs eröffnen.

Der künftige Marktleiter, Rainer Hannemann, zeigt von Anfang an klare Kante: "Wir freuen uns, schon bald für die Menschen aus Weinheim und Umgebung als erster Ansprechpartner in Sachen Elektronik vor Ort zu sein", lässt er sich in einer Pressemitteilung zitieren. Die Vorbereitungen für die Neueröffnung gingen aktuell "in die heiße Phase", heißt es weiter. Rund 20 Arbeitsplätze entstehen dabei, vom kommenden Jahr an will der Weinheimer Medimax-Chef auch Auszubildende anstellen.

Tatsächlich wird die Medimax-Filiale im 3 Glocken Center in etwa so groß wie der Media Markt-Standort auf dem früheren Güterareal. Allerdings muss sich der neue Elektronikanbieter am Hauptbahnhof nicht an eine städtische Auflage halten, die für Media Markt im Fachmarktzentrum auf dem früheren Güterumschlagplatz gilt.

Wegen des dort gültigen Bebauungsplans darf Media Markt nur in einem Teil des Geschäfts (auf 800 Quadratmetern Fläche) sogenannte "schwarze" Ware ausstellen. Damit ist relativ wenig Platz für das Unterhaltungssortiment, während etwa Küchenausrüstung ("weiße" Ware) nicht beschränkt ist. Diese Regelung soll den Handel in der City schützen.

Andererseits ist Medimax - anders als die fast omnipräsente Marke Media Markt - in diesem Teil Deutschlands eher unbekannt. Die Fachmarktlinie zählt zur Verbundgruppe Eletronic Partner (EP). Nach Unternehmensangaben gibt es bundesweit rund 130 Standorte. Demnach umfasst das Sortiment über 50.000.( Marken-)Artikel aus den Bereichen Unterhaltungs- und Haushaltselektronik, Telekommunikation sowie IT.

In Weinheim will Medimax die Kundschaft mit zahlreichen Probierangeboten in den Laden locken. Ein großes Plus sieht man auch in der Beratungskompetenz der Mitarbeiter. Inhaltlich soll einer von mehreren Schwerpunkten auf dem Bereich "Smart Home" liegen (frei übersetzt: Vernetzung und Automatisierung von Hausgerätschaften). "Wir wollen sichergehen, dass unsere Kunden sich für genau die Lösung entscheiden, die im individuellen Fall am besten passt", so Hannemann: "Deshalb nehmen wir uns viel Zeit, alle Funktionen zu erklären, und geben den Kunden die Möglichkeit, diese selber auszuprobieren." Dass Medimax auch nach Hause liefert, Altgeräte entsorgt sowie Finanzierungsmodelle und Garantieverlängerungen anbietet, versteht sich heutzutage fast von selbst. Ebenso wie die Ankündigung, dass es zur Eröffnung Sonderangebote geben soll. Derartige Angebote hatten im März 2017 zu einem regelrechten Ansturm auf die damals frisch eröffnete Media Markt-Filiale am früheren Güterareal geführt.

Nicht allein im Elektronikbereich hat es zuletzt einige Neueröffnungen gegeben. Auch die großen Supermarktketten liefern sich einen Konkurrenzkampf um die Gunst der wohlhabenden Weinheimer, wie aus Handelskreisen zu hören ist. Ende 2014 eröffnete, ebenfalls im 3 Glocken Center, ein HIT-Markt - quasi als Gegenspieler zu Marktkauf Scheck-in am südlichen Ortseingang. Auch Rewe ist in Weinheim in die Offensive gegangen. Ende Oktober 2017 eröffnete das Rewe Center als Hauptmieter des zuvor runderneuerten Multzentrums. Der frühere Hauptmieter Kaufland zog sich dagegen zurück.