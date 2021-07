Weinheim. (RNZ) Jetzt ist es so weit: Wegen Corona waren die Weinheimer Jazztage vom Mai auf den Sommer verlegt und auf drei Abende reduziert worden. Doch am Freitag, 30. Juli, geht es los im Vorderen Schlosshof, selbstverständlich coronakonform. Dann tritt das Rhein-Neckar-Jazz Orchester auf. Das Ramon-Valle-Trio folgt am Samstag, 31. Juli, ehe am Sonntag, 1. August, keine Geringere kommt als Starpianistin Anke Helfrich. Veranstalter ist das Café Central, das hier Tickets anbietet. Beginn ist jeweils um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr).

> Das Rhein-Neckar-Jazz-Orchester: Aus 18 werden zwei oder sieben oder drei? So viele, wie eben auf eine Bühne passen in Zeiten von Abstand und Social Distancing. "Big Band deconstructed": Das Rhein-Neckar-Jazz-Orchester zerlegt sich in seine Bestandteile und wird neu zusammengesetzt. Die 18 Musiker treten in unterschiedlichen Besetzungen auf: vom Duo Klavier/Trompete bis zur Maximal-Besetzung von sieben Musikern.

> Das Ramon-Valle-Trio: "Ich erzähle Märchen ohne Worte", sagt Ramon Valle. In seinem Stil vereinigen sich Neo-Bob, Latin-Jazz und Afro-Cuban-Musik mit Klassik. Mal hört man das Erbe von Oskar Peterson, mal den Spirit von Eddie Palmieri oder gar von Ludwig van Beethoven. Wer ein Konzert des "größten kubanischen Musiktalents" erlebt, kommt ins Fliegen, teilt der Veranstalter mit: "Ramon verleiht den Tasten Flügel."

> Das Anke-Helfrich-Quartett: Ganz klar: Anke Helfrich ist ein "Muss". Die Pianistin, Komponistin, Bandleaderin und Hochschuldozentin gilt als eine der zentralen Persönlichkeiten des deutschen Jazz. Als Künstlerin ist sie weltweit unterwegs, trotzdem blieb sie der Zweiburgenstadt verbunden. Die "Botschafterin Weinheims" und Trägerin des "Echo Jazz" verbindet kraftvolles Spiel mit lyrischer Erzählkunst zu einem eigenen Stil. Die Musikerin tritt mit neuem Programm auf. Eine ganz besondere Überraschung: Der australische Posaunistenvirtuose Adrian Mears ergänzt das Quartett.