Von Philipp Weber

Weinheim. Es liegt zwischen B3 und Bahntrasse, gegenüber dem Hauptfriedhof: das künftige Gewerbegebiet Nord. Dort sollen sich kleine und mittelständische Unternehmen ansiedeln, auch aus dem Handwerk. Die Vermarktung der Grundstücke startete Anfang Dezember. Bis Mai gingen 30 Bewerbungen bei der Wirtschaftsförderung der Stadt ein – der Coronalage zum Trotz. Nun hatte der Gemeinderat über den Ablauf der Grundstücksvergabe zu entscheiden. Nachdem der Grundstücks- und Wohnungsausschuss keine Beschlussempfehlung abgegeben hatte, ging die Debatte am Mittwoch im Gemeinderat weiter. Die Entscheidung fiel nach einer zum Teil emotionalen Diskussion, in der Uli Sckerl (GAL) und Daniel Schwöbel (SPD) aneinandergerieten.

Was hat der Gemeinderat entschieden? In der Sitzung ging es um zwei grundlegende Fragestellungen: um den Ablauf der Grundstücksvergabe im Gemeinderat und um die konkreten Vergabekriterien. Beim Ablauf votierten die Fraktionen mit großer Mehrheit für die Variante, die auch die Verwaltung favorisiert: Danach sollen die Interessenten dem Gemeinderat in öffentlicher Sitzung, aber in anonymisierter Form vorgestellt werden.

Bei den Vergabekriterien hatte die Verwaltung ihren Beschlussvorschlag kurzfristig geändert: OB Manuel Just schlug vor, die Faktoren "Anzahl und Qualität der Arbeitsplätze" sowie "Wertschöpfung und Branchenstruktur" mit je 25 Prozent zu werten. "Innovationsfähigkeit und Nachhaltigkeit" sowie "Emissionen" sah er bei 20 Prozent. Die restlichen zehn Prozent sind für den "Standortbezug" der Bewerber reserviert, darunter fällt die Zahl ortsansässiger Beschäftigter. Auch dabei folgte das Gremium am Ende der Verwaltung.

Wer hatte Probleme mit der anonymisiert-öffentlichen Vergabe? Allen voran die SPD: Stadtrat Daniel Schwöbel plädierte für eine nicht-öffentliche Sitzung, in der alle Namen auf den Tisch kommen: Es gehe ihm keineswegs darum, mehr zu wissen als die Öffentlichkeit, argumentierte er mit der Gemeindeordnung: Der zufolge ist es möglich, dass der Gemeinderat einerseits möglichst viel über die Interessenten erfährt, um seiner Aufgabe nachzukommen – und andererseits das Geschäftsinteresse der unterlegenen Bewerber durch die Herstellung von Vertraulichkeit, sprich Nichtöffentlichkeit, gewahrt wird.

"Die Interessenten waren zum Teil sowieso schon da", verwies Schwöbel auf die gut besuchte Ausschusssitzung, "außerdem wenden sich einige von ihnen an die Fraktionen." Karl Bär (FDP) stieß ins selbe Horn: "Wenn ich etwas zu verkaufen habe, dann will ich den Kameraden sehen." Außerdem müssten auch auswärtige Bewerber Chancen haben, die ihr Interesse nicht durchsickern lassen.

OB Just hielt dagegen: Mithilfe des anonymisierten Verfahrens seien keine 100-prozentigen Rückschlüsse auf die Identität der Interessenten möglich. Es obliege dem Verantwortungsbewusstsein der Gremiumsmitglieder, wie viele Vorab-Infos diese an sich heranlassen. Er selbst hole vorab auch keine Daten bei der Wirtschaftsförderung ein. Emotional wurde die Diskussion, als sich Uli Sckerl (GAL) für die Anonymisierung aussprach: Diese verhindere, dass dem Gemeinderat im Nachhinein Gekungel vorgeworfen wird. Das erzürnte Schwöbel: Sckerl solle den Generalverdacht gegen nicht-öffentliche Sitzungen nicht ständig wiederholen, da dieser gegenstandslos sei. Die SPD beantragte, die von ihr favorisierte Variante zum Tragen zu bringen. Da nur die FDP und Günter Deckert folgten, reichten die acht Ja-Stimmen aber bei Weitem nicht.

Wie lief die Debatte zu den Vergabekriterien? Hier hielt die GAL dagegen. Fraktionschefin Elisabeth Kramer warb dafür, die fünf Vergabekriterien jeweils gleich – also mit 20 Prozent – zu gewichten. Wollte sie doch die "Nachhaltigkeit" auf einer Ebene mit "Wertschöpfung" und "Arbeitsplätzen" wissen. Unter anderem Monika Springer (FW) erinnerte dagegen an die Entscheidungen von 2017 und 2018: Diese mündeten – vereinfacht ausgedrückt – in dem Beschluss, die Versiegelung von Flächen mit möglichst viel Wertschöpfung und Jobs aufzuwiegen. Am Ende stellte die GAL einen Antrag, um ihre Vorstellungen durchzusetzen, aber es gab nur sieben Ja-Stimmen.

Inge Oberle (CDU) hätte sich zu den Vergabekriterien noch ein Punktesystem vorstellen können, während unter anderem ihr und Matthias Hördt (Die Linke) das Vergabekriterium "Weinheim-Bezug" zu schwammig definiert war, etwa im Hinblick auf die Frage, ob die Unternehmen ihren Standort erweitern oder nur stadtintern verlagern. Hördt wollte neben der Tarifbindung der Unternehmen auch Daten über die Fluktuation in deren Belegschaften haben, was Just zu weit ging.

Wie geht’s weiter? OB Just wirkte erleichtert, weil ein Beschluss vorliegt. Seiner Vorlage zufolge könnte das Verfahren im September fortgesetzt werden.