Von Philipp Weber

Weinheim. Die CDU lag keineswegs falsch: "In den Stellungnahmen der Fraktionen treten die weltanschaulichen Unterschiede deutlich zum Vorschein", kommentierte einer der christdemokratischen Stadträte via Facebook, als der Gemeinderat jüngst über den Bericht der Verwaltung zur Gewinnung vom Wohnraum im städtischen Innenbereich debattierte. Denn angesichts des angespannten Wohnungsmarkts in der Zweiburgenstadt auf eines nach wie vor vorhandenen Potenzials an baulichen Entwicklungsflächen auf der anderen Seite standen sich rasch das individuelle Recht auf Eigentum und das kollektive Bedürfnis nach Wohnungen gegenüber. Nicht zu vergessen: knappe Flächenressourcen und Thematiken wie der Klimaschutz.

Der Bericht der Verwaltung stellte einen großen Rundflug über viele Aspekte der Wohnraumentwicklung dar. Ein zentrales Element ist sicherlich eine Fragebogenaktion: In deren Zuge hat die Verwaltung 319 Eigentümer von "Baulücken" angeschrieben. Schon der Rücklauf sei wenig berauschend gewesen, wie OB Manuel Just feststellte: Gerade mal rund 100 Eigentümer antworteten, wobei die Verkaufswilligen wohl auch gar nicht auf die Ansprache durch die Stadt angewiesen waren. Bei den Antwortenden jedoch waren selbst diejenigen, die über ein eigenes Bauprojekt oder einen Verkauf nachdenken, in der Minderheit. Satte 46 Prozent gaben dagegen an, ihre freien Flächen für kommende Generationen vorhalten zu wollen.

Die Verwaltung unterstrich aber auch gesamtgesellschaftliche Aspekte: So hat sich der individuelle Bedarf an Wohnraum innerhalb der letzten Jahre massiv erhöht. Und um Missverständnissen vorzubeugen: Die Rede ist nicht etwa von der Zeitspanne zwischen der Nachkriegs- und der heutigen Zeit; es geht hier lediglich um die vergangenen 20 bis 30 Jahre.

Obwohl die Stadt Weinheim an solchen gesellschaftlichen Entwicklungen wenig ändern kann, unterbreitete sie dem Gremium eine Reihe von Vorschlägen: Sie will die vereinzelt vorhandenen Eigentümer nicht-fertiggestellter Gebäude "aktivieren", das Thema Leerstand beobachten – und im Falle einer das übliche Maß übersteigenden Leerstandsproblematik reagieren. Außerdem möchte man auf Senioren zugehen, um sie zum Umzug aus oft übergroßen Häusern in kleinere, barrierefreie Einheiten zu bewegen. Die neuen Baugebiete im Westen der Stadt eröffnen gerade hier Chancen.

Die Verwaltung versprach auch von sich aus, Gebiete im Auge zu behalten, wo bestehende Regelungen zu stark der Schaffung weiterer Wohnungen im Wege stehen. Weiterhin sollen mit der Aufstellung neuer Bebauungspläne in Bestandslagen Nachverdichtungsmaßnahmen vorgeschlagen werden, sofern dies Sinn ergibt. Nachverdichtung könnte auch dort eine Rolle spielen, wo in den 1950er bis 1970er Jahren große Wohnbestände errichtet wurden. Neben den Eigentümern dieser Siedlungen will die Verwaltung auch mit den Inhabern von Einzelhandelsimmobilien reden, um für die vertikale Nachverdichtung zu werben. Dasselbe gilt für die Eigentümer größerer Parkplatzflächen, hier mit dem Ziel, "kompaktere" Lösungen zu ermöglichen. Gerade dieser Aspekt könnte auch für die Zukunftswerkstatt interessant werden. Sollten sich neue Brach- oder Konversionsflächen ergeben, wird die Verwaltung diese in jedem Fall angehen. Und dann wird noch bei Kaufverträgen für Grundstücke geprüft, ob die Voraussetzungen für die Ausübung des städtischen Vorkaufsrechts vorliegen.

Das klingt durchaus umfangreich. Doch während die rechte Seite des Saals eher auf die freiwillige Bau- und Vermietungsbereitschaft von Grundstücks- und Wohnungseigentümern setzte, hagelte es von links zum Teil heftige Kritik. Carsten Labudda (Die Linke) forderte seine Ratskollegen dazu auf, endlich den Mut aufzubringen, zugunsten des Allgemeinwohls unpopuläre Maßnahmen anzugehen. Ebenso wie Redner aus den Reihen der GAL empfand er die laut Verwaltung eher "gewöhnliche" Leerstandsrate als großes Problem. Zumal die Tatsache, dass auch in Weinheim Wohnraum zu im Internet angebotenen Feriendomizilen wird, zu wenig Berücksichtigung finde, wie auch Einzelstadträtin Susanne Tröscher meinte.

SPD-Stadtrat Constantin Görtz machte einen Vorschlag, dessen zutiefst kommunalpolitischer Ansatz in den Reihen der Technischen Verwaltung auf offene Ohren stieß. Er will ältere Bebauungspläne mit wenig Raum für Innenverdichtung gezielt herauszusuchen – und ändern. Mittel- bis langfristig sei die Errichtung neuen Wohnraums dann wahrscheinlich. Stichwort: Generationenwechsel. Nach einigen Modifikationen folgte ihm das Gremium. Dasselbe galt für die Vorschläge der Stadt.