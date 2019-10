Von Marco Partner

Weinheim. Johanna reicht’s. "Nur Bücher, Bücher, Bücher. Ich mag nicht mehr", singt sie in dem Buchladen ihrer Eltern. Jeden Tag hat sie nur Schmöker und Leseratten um sich, muss sortieren, suchen, nervige Fragen beantworten. Dabei will sie doch hinaus, die große, weite Welt erobern, das echte Leben spüren - und als Schauspielerin Karriere machen. Doch bald schon soll sie lernen, dass ihre Familie weit mehr zu bieten hat, als nur ein Leben zwischen vier Bücherwänden.

"Wir sind die Zukunft der Welt" lautet der Titel des diesjährigen Musicals, das die Singschule am Samstag- und Sonntagnachmittag in der jeweils bis zum letzten Platz gefüllten Peterskirche aufführte. Was ein wenig nach Generationenkonflikt, Greta Thunberg und Klimadebatte klingt, ist in Wahrheit die Adaption der biblischen Geschichte vom verlorenen Sohn. Nur, dass das Gleichnis aus dem Lukasevangelium in die heutige, moderne Zeit katapultiert wird, und Tochter Johanna (gespielt von Clara Einig und Carla Martensen) in die Rolle des sich zunächst von der Familie abwendeten Kindes schlüpft.

Schränke, angehäuft mit Büchern. Ein Lesepult samt Stuhl, und eine Kasse. So ist das Bühnenbild der Anfangsszene aufgebaut. Und das von allen Darstellern gesungene Titellied klingt schon verheißungsvoll: "Wir wollen leben, wie’s und gefällt", heißt es da.

Aber auch: "Das Leben ist voller Tücken, bis zum Ziel sind viele Klippen." Johanna diskutiert mit ihrer Schwester Mareike (Freya Civio-Fernandez/Sophie Heckmann). Sie hat es satt, "zwischen Goethe und Pu dem Bären" eingesperrt zu sein. Sie will lieber zum Casting, nach Frankfurt, in die Mainmetropole. "Bleibe doch bei uns", bitten ihre Eltern (Vater: Elisabeth Kohn, Mutter: Helena Hoffmann).

Wie Engelchen und Teufelchen schwirren junge Darsteller als Gedanken in ihren Kopf herum. "Es steht dir zu", flüstern die einen. "Du undankbares Gör", schimpfen die anderen. Doch Johanna stiehlt nachts heimlich Geld aus der Kasse und schleicht sich einfach so davon. Jetzt ist sie von Hochhäusern statt Bücherschränken umgeben. Im Hotel am Römer bucht sie gleich die teuerste Suite. "Endlich befreit", singt sie - und das Projektorchester schafft passend eine jazzige, swingende Kulisse. Schnell findet sie Anschluss. "Ich habe Stil, ich wieg nicht viel, hab‘ strahlend blaue Augen", singen ihre Casting-Freundinnen. Gegen coole, beatboxende Rapper und gestylte Mädels und strenge Juroren muss sich Johanna nun behaupten.

Die erste Runde ist geschafft, in einem Nachtclub spendiert die Tochter auf Abwegen ihren neuen Freunden den Eintritt. Und auch die jungen Musical-Schauspieler haben als Türsteher, Barkeeper oder DJ sichtlich Spaß. Ein Leben in Saus und Braus, doch der Karrieretraum platzt, bevor er überhaupt begann. Die großen Mobiltelefone rappeln, es hagelt Absagen. Für die Freundinnen - und für Johanna. Zeigte die sich noch am Vorabend spendabel, erfährt sie von ihrer Mädels-Clique keinen Rückhalt. Sie machen sich wieder auf den Weg zu ihren Familien. Aber wo soll Johanna hin?

Niedergeschlagen hockt sie am Bürgersteig. "Einsam und verlassen sitzt du nun am Straßenrand", wird sie besungen. Jetzt bekommt sie die harte, raue Wirklichkeit zu spüren. Das Geld ist futsch, das schlechte Gewissen unerträglich. In den Straßenkindern aber findet sie echte Freunde.

Sie tragen zwar keine schicken Klamotten, dafür ein großes Herz. Im "Laden um die Ecke" gibt es zumindest Erbensuppe und ein wenig Trost. "Dein Vater wird dich vermissen, er sucht nach dir", überzeugen die obdachlosen Kinder Johanna, dass es beim Casting zwar keine zweite Chance gab, bei ihrer Familie aber schon. "Ich war dumm, ich dachte, ich schaffe es allein. Ich habe Mist gebaut", kehrt sie reumütig zurück nach Hause. Gutmütig und barmherzig, ohne jeglichen Groll nimmt ihr Vater sie in die Arme. "Jeder von uns hat mal versagt, hat den falschen Weg gewählt. Keiner von uns ist immer stark, niemand kommt ganz allein klar", lautet am Ende die Kernbotschaft, für deren Inszenierung es nicht nur großen Applaus, sondern auch Jubelrufe gibt.

Seit dem Frühjahr haben die rund 70 Kinder für ihren Auftritt geprobt und unter anderem ein Chorwochenende auf der Burg Rotenberg verbracht. Regie führte Eva Martin-Schneider, die Gesamtleitung hatte Anne-Christine Langenbach inne.