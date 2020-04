Von Günther Grosch

Weinheim. Das "normale" Tagesgeschäft in Deutschland liegt aktuell fast überall am Boden. Die meisten Bereiche des öffentlichen Lebens sind geschlossen. Arbeitnehmer üben sich in Heimarbeit. Schulen und Kitas köcheln – wenn überhaupt – nur auf Sparflamme. Kultur und sozialer Konsum im öffentlichen Raum sind sogar komplett "out of order".

Das Coronavirus hat auch die Stadtführungen in Weinheim zum Erliegen gebracht. Franz Piva, einer von rund einem Dutzend Stadtführer im Dienst der Stadt, der im Vorjahr allein 180 Führungen mit 3589 Teilnehmern auf Schusters Rappen unternahm, blättert beim Telefongespräch mit der RNZ in seinem Terminkalender. "Nach dem 16. März wurden allein in meinem Bereich 21 Führungen, darunter fünf Kostümführungen, zum Thema ,Die Katze im Sack’ mit Erläuterungen zu Redewendungen, fünf Brauchtums- sowie eine Hochzeitsführung teilweise bis in den Mai hinein storniert."

Seine letzte Führung in den erloschenen Wachenberg-Vulkan mit ursprünglich 31 Anmeldungen, zu der allerdings wegen Corona nur noch zehn Teilnehmer kamen, datiert vom 14. März. Kürzlich erhielt Piva die Nachricht, dass der auf den 1. Juni terminierte bundesweite "Mühlentag" inzwischen gleichfalls abgesagt wurde. "Für uns in Weinheim entfallen damit auch die zwei für den Pfingstmontag geplanten Spaziergänge durch das ,Sechs-Mühlen-Tal’", hat Piva leicht genervt auch diesen Termin ausradiert.

Dennoch: "Langweilig wird es mir daheim trotzdem nicht", lacht Piva beim Telefongespräch in die Muschel des Hörers. In seinem über 300 Jahre alten Haus am Hutplatz und an der ehemaligen Weinheimer Stadtmauer gelegen, das er mit Ehefrau Roswitha bewohnt, "fallen ständig Arbeiten an". Eine der Toiletten des Hauses befand sich vormals in einem Verschlag auf dem Balkon, nennt er hierfür ein Beispiel: "Ohne fließendes Wasser, tiefstes Mittelalter." Mittlerweile ist alles auf dem modernsten Stand.

Im Laufe der Jahre hat Piva peu à peu das ganze Haus entkernt und daraus ein kleines Schmuckstück gemacht. Ein Neubau wäre billiger gewesen, sagt er. Aber die Liebe zur Weinheimer Altstadt, die Lage und Aussicht mit Blick auf die Windeck seien "unbezahlbar" und "einmalig". Nicht zu vergessen der Weinkeller in den dicken Mauern der Stadtmauer mit der zur Lagerung der flüssigen Kostbarkeiten idealen Temperatur. Pivas weiterem Hobby, der Bewirtschaftung eines kleinen eigenen Wingerts in Ungarn, kommt der Keller deshalb äußerst gelegen.

Hier können die Weine nicht nur bestens lagern und reifen: Auch ansonsten lassen sich in Pivas Weinsammlung zum Teil "echte Raritäten" finden. Bei der ältesten Flasche mit Zertifikat handelt es um einen 1851er Jahrgang. Weitere Zertifikate belegen Abfüllungen der Jahrgänge 1924 und 1939.

Ein anderer Raum in Pivas Privatmuseum beherbergt – akribisch sortiert und registriert – antiquarische Bücher und Lexika. Aus ihnen schöpft Piva seinen Geschichtsfundus und macht ihn selbst zu einem wandelnden Nachschlagewerk. "Immer wieder habe ich von Führungsteilnehmern alte Bücher, gesammelte alte Zeitungsberichte und Bilder mitgebracht bekommen", ist Piva dafür dankbar.

Durch den Ausfall der Führungen habe er jetzt Zeit und beste Gelegenheit, in den "alten Schinken" und Zeitungen zu blättern und die daraus gewonnenen Erkenntnisse in künftige Führungen einzubauen. "Auch wenn meine Frau derzeit öfters einmal die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, weil ich jetzt so oft zu Hause bin."

So ist Piva gerade dabei, seiner erfolgreichen Führung "Redewendungen: Unterwegs mit der Katze im Sack" ein virtuelles Update zu verpassen und neu in sein Programm aufzunehmen. "Das in der Schulstraße ansässige Fachgeschäft Foto Oeser und Werner Wolf von der Kolpingfamilie unterstützen mich bei der Bilderbeschaffung", freut sich Piva: "Mehrere Anfragen für die virtuelle Führung liegen mir bereits vor."

Dass er sich wohl noch einige Zeit bis zur nächsten ,realen’ Führung gedulden muss, weiß Piva zu akzeptieren: "Die Gesundheit aller Beteiligten hat Vorrang." Auf der einen Seite sei der Ausfall bei manchen seiner Stadtführerkollegen, die auf die Einnahmen angewiesen sind, schwierig. Zum anderen aber die Abstandsregelung von zwei Metern bei Führungen einzuhalten, ebensowenig möglich. "Es sei denn, es handelt sich um Kleingruppen von maximal vier bis fünf Personen." Zu früh zum Alltag zurückzukehren, halte er deshalb für falsch, so Piva.