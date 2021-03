Weinheim. (RNZ) Wie berichtet, hat der Rhein-Neckar-Kreis mittlerweile die Kommunen damit betraut, noch zur Verfügung stehende Impftermine für Personen ab einem gewissen Alter vor Ort zu vergeben. Das ist speziell für Senioren ein praktikablerer Weg zum Impftermin als über die landesweite Hotline oder die Anmelde-Homepage. In Weinheim finden diese lokalen Impfungen ebenfalls im Kreisimpfzentrum im Drei-Glocken-Quartier statt. Die Terminvergabe läuft aber über den Stadtseniorenrat.

"Nachdem der Bedarf bei der Altersgruppe 80-plus offensichtlich gedeckt ist, aber noch Impfstoff vlon Astra-Zeneca vorhanden ist, kann der Stadtseniorenrat für Ostern und die Woche danach auch noch Impfungen für 78- und 79-jährige Personen vergeben", teilt Rathaus-Sprecher Roland Kern mit. Der Stadt hat weitere Hotline-Nummern frei geschaltet, so dass das Verfahren schleuniger gehen sollte als zuletzt. Termine gibt es noch am 3. und 8. April. Impflinge können sich am Mittwoch, 31. März, anmelden. Die Nummern, die an diesem Tag von 9 bis 12 und 14 bis 17 Uhr geschaltet sind, lauten 06201/82-901, -902 und -903. Es wird darum gebeten, die weiter gut ausgelastete Hotline nur zur Terminvereinbarung zu nutzen.