Von Philipp Weber

Weinheim. Stella Kirgiane-Efremidou hat sich eigens noch einmal vor Ort umgesehen. Sie sei am Dienstagabend noch mal zum Schlehdornweg gefahren. Just in dem Moment hätten zwei Autobesitzer die schmale Straße über den Fußweg betreten, der von der höher gelegenen Mannheimer Straße abzweigt. Dann schlossen sie ihre Wagen auf, die sie im Schlehdornweg geparkt hatten.

Laut Kirgiane-Efremidou, der Vorsitzenden des Vereins Pro Weststadt, ist die Park-Situation in dem Wohngebiet mit den botanisch anmutenden Straßennamen immer noch sehr angespannt. "Gerade auf Höhe von GRN-Klinik und Kreisbehörden ist die gesamte Straße zugeparkt", weiß sie aus Erfahrung. Die Kreiseinrichtungen liegen bekanntlich auf der anderen Seite der Mannheimer Straße, der Rhein-Neckar-Kreis hält dort Parkplätze vor. Diese aber werden bewirtschaftet und sind mit Schranken versehen – auch aus Sicherheitsgründen. Was das Umfeld seiner Einrichtungen betrifft, verweist der Kreis auf die Zuständigkeit der Stadt Weinheim. Tatsache ist: In dem benachbarten Wohngebiet kostet das Parken nichts. Das hat sich längst herumgesprochen.

"An beiden Standorten muss nachgebessert werden"

Nach wie vor beobachten Anwohner, dass Angestellte und Kunden von Kreis und GRN-Klinik im Schlehdornweg parken, statt die Parkplätze des Kreises zu nutzen (l.). Bei den Berufsschulen in der Wormser Straße wird ebenfalls jeder freie Quadratmeter genutzt. Fotos: Dorn

"Auch an den Berufsschulen ist es nicht sonderlich besser geworden", verweist Kirgiane-Efremidou auf einen weiteren Unterbezirk ihres Stadtteils. Auch an seinem Schulstandort entlang der Wormser Straße bietet der Kreis Parkplätze für Schüler und Lehrer an, aber auch hier nicht mehr umsonst. "Leider haben sich unsere Befürchtungen bewahrheitet, die wir als Verein Pro Weststadt bei der Einführung der Parkgebühren an Klinik und Berufsschulen hatten." Aus Sicht der Vereinsaktiven muss an beiden Standorten nachgebessert werden, so Kirgiane-Efremidou. Denn auch im Umfeld der Berufsschule werden die Straßen zugeparkt, oft am Rande der Legalität oder darüber hinaus.

Die Weststadt brauche das, was die Innenstadt schon hat, ist sie überzeugt: Zonen, in denen nur Bewohner parken dürfen, wenn sie vorher entsprechende Ausweise beantragen. "Soweit wir informiert sind, haben sich auch viele Anwohner schon bei der Stadt Weinheim nach Bewohnerparkausweisen erkundigt", so Kirgiane-Efremidou. Außerdem hätten die Anlieger wissen wollen, ob es auch den "Ausweis für Gäste" geben könnte, selbst wenn das in der Praxis nicht ganz einfach ist. "Sollte dies jedoch, ähnlich wie in Mannheim, möglich sein, könnten wir uns ein Parkverbot sehr gut vorstellen", so die Chefin von "Pro Weststadt". "Wir bleiben allerdings weiter bei unserer Meinung, dass der Kreis für seine Mitarbeiter wieder kostenfreie Parkplätze zur Verfügung stellen sollte, damit sich die Situation entspannt."

Marion Hördt ist Vorsitzende des Bürgervereins Weinheim-West. "Die Situation hat sich nicht geändert", lautet auch ihr Fazit: In den Querstraßen des Schlehdornwegs gebe es zwar nun Parkverbotsschilder, mit deren Hilfe die jeweils fünf Meter bis zur Einmündung freigehalten werden sollen. "Dennoch wird immer wieder beobachtet, dass Leute dort ihre Autos abstellen."

Sollten nur noch Menschen parken dürfen, die auch hier wohnen? "Ganz klares, fettes Ja", lautet Hördts Antwort auf diese Frage. "Die Gebühren sollten an die der Bewohnerparkausweise in der Innenstadt angepasst werden", fordert Hördt eine Gleichbehandlung der Stadtteile. Aktuell kostet ein Bewohnerparkschein für die City 30 Euro im Jahr. Angesichts der Debatte um eine deutliche Erhöhung der Preise (die RNZ berichtete), plädiert Hördt allerdings für Parkausweise im Wert von 60 Euro pro Jahr. "Ein Stellplatz oder eine Garage kosten monatlich zwischen 15 und 60 Euro, das sind 180 bis 720 Euro im Jahr. Da sind fünf Euro im Monat für einen Parkplatz schon angebracht", findet sie. "Zudem sollte stärker kontrolliert werden."

Die Verwaltung plant derzeit trotzdem keine Erweiterung der vorhandenen Bewohnerparkzonen in Richtung Weststadt. Das heißt aber nicht, dass sie untätig ist. So war schon der damalige OB Heiner Bernhard persönlich eingeschritten, als er von den "Schranken-Plänen" des Kreises an den Berufsschulen erfuhr. Auch er befürchtete von Anfang an, dass der Parkverkehr ins benachbarte Wohnviertel verdrängt wird.

Doch auch das Vorgehen der Kreisverwaltung ist politisch gedeckt: Es gebe einen Beschluss des Kreistages, betont Kreissprecherin Silke Hartmann, wenn sie auf das Thema angesprochen wird. Dieser sehe vor, die Parkplätze des Kreises in Weinheim und weiteren Städten zu bewirtschaften.