Von Philipp Weber

Weinheim. Viele verbinden ihn und sein Schaffen mit der Weinheimer Verlagsgruppe Beltz, aber der Zungenschlag verrät es: Axel Scheffler (63) ist gebürtiger Hamburger. Seit seinen Studienzeiten lebt er als freier Illustrator in England. Die RNZ hat ihn am Montag in der Stadthalle getroffen und sich mit ihm über seine Verbindungen zu Weinheim, dem Verlagsunternehmen Beltz und Hans-Joachim Gelberg unterhalten. Auch zum Ausgang der Bundestagswahl hat er sich geäußert.

Herr Scheffler, haben Sie einen Lieblingsplatz in Weinheim?

Nein, da müsste ich lügen. Über den Beltz-Verlag bin ich sicherlich bis zu zehn Mal in diese Stadt gekommen. Aber meistens habe ich an Veranstaltungen teilgenommen und vor dem Übernachten am Marktplatz zu Abend gegessen. Das Ambiente dort ist natürlich sehr schön, ebenso wie der Ort auf dem Weg zur Burgruine, wo seit 2019 die Grüffelo-Skulptur steht. Aber diese Stelle will ich jetzt bitte nicht zu meinem "Lieblingsort" erklären (lacht). Es wäre für die Zukunft vielleicht einmal eine Überlegung wert, einen Wanderurlaub in Weinheim zu verbringen.

Wie kam denn die Verbindung zu dem Weinheimer Verlagsunternehmen Beltz zustande?

Nach meinem Grafik-Studium an der Bath Academy in Corsham habe ich eine Mappe mit meinen Arbeiten zusammengestellt und diese potenziellen Auftraggebern präsentiert. So hat man das damals für gewöhnlich gemacht. Es müsste im Jahr 1987 gewesen sein, als ich mit dem Autor und Jugendbuchverleger Hans-Joachim Gelberg zusammenkam. Wir trafen uns in einem Hamburger Hotel-Zimmer, und ich zeigte ihm meine Arbeiten. Er wiederum zeigte sich sehr angetan von meinem Stil, dieser sprach ihn an. Dies war der Beginn einer Zusammenarbeit, wie sie gerade in der heutigen Welt der Grafiker und Illustratoren selten geworden ist.

Hans-Joachim Gelberg ist im Mai letzten Jahres leider verstorben. Wie war denn Ihr persönliches Verhältnis zu ihm?

Die persönlichen Kontakte beschränkten sich eher darauf, dass man sich gelegentlich auf Veranstaltungen gesehen und miteinander gesprochen hat. Mit seiner Tochter Barbara habe ich dagegen öfter zu tun, weil sie als Lektorin an der Schnittstelle zwischen den englischsprachigen Veröffentlichungen von Autorin Julia Donaldson und mir auf der einen und deren Verwertung durch Beltz in Deutschland auf der anderen Seite sitzt. Das Wirken von Hans-Joachim Gelberg schätze ich jedoch in hohem Maße. Zusammen mit Manfred Beltz Rübelmann hat er in den 1970er-Jahren frischen Wind in den Kinder- und Jugendbuchmarkt gebracht, der seinerzeit auch mich erreicht hat. Ich habe meinem kleinen Bruder damals Bücher aus der Reihe "Beltz und Gelberg" gekauft.

Sie treten öfter auf Veranstaltungen auf und stellen Ihre Arbeit Ihren jungen Lesern vor. Gibt es dabei so etwas wie einen einheitlichen Ablauf?

Wenn ich in Deutschland auftrete, zeichne ich meist und lese vor. Das sind die Dinge, die ich ganz gut kann, denke ich (schmunzelt). Julia Donaldson dagegen ist ein richtiger Bühnenmensch, sie hat eine eigene Show, an der auch ihr Ehemann mitwirkt. Bei einer ihrer Bühnenfassungen der Grüffelo-Geschichten musste ich die Eule spielen. Sie lachen! Aber das war gar nicht so einfach.

Sie leben in Großbritannien. Hier in Deutschland ist gerade die Bundestagswahl zu Ende gegangen. Was sagen Sie zu dem Ergebnis?

Ich bin kein politischer Analyst. Aber als interessierter Bürger, der das Geschehen in Deutschland über die Online-Ausgaben verschiedener Medien verfolgt, kann ich mich äußern. Prinzipiell finde ich gut, dass sich nach dieser Wahl ein Wechsel andeutet. Ich denke, mit Blick auf Problematiken wie etwa den Klimawandel war die Zeit reif dafür. Natürlich darf man in der Politik nie etwas ausschließen. Aber zu meiner großen Erleichterung spielt sich das Geschehen in der bundesdeutschen Parteienlandschaft nach wie vor eher in der Mitte ab. Das hat sich in Großbritannien geändert, wo wir unter Boris Johnson derzeit traurige Entwicklungen erleben.