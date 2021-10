Weinheim/Heidelberg. (web) Selbst das Fußball-Länderspiel der deutschen Kicker gegen Nord-Mazedonien konnte den Staffelrekord nicht stoppen: Satte 2,47 Millionen Fernsehzuschauer saßen vor den Bildschirmen, als "Vox" am Montagabend die Gründershow "Die Höhle der Löwen" ausstrahlte.

Gegen 22 Uhr war es so weit: Nachdem ein coronagebeutelter Foodtruck-Unternehmer knapp die Hälfte seiner Wurstproduktion an Investor Ralf Dümmel abgetreten hatte, eine Spezialistin für Katzenspielzeug ebenfalls einen "Deal" ergattert hatte und ein Tüftler für Gartenmaschinen durchgefallen war, kam Victoria Noack. Das Durchhalten vor ungezählten Werbeblocks hatte sich gelohnt.

Mutter Buchta-Noack handelte Maschmeyer noch etwas runter

Denn als die 25-Jährige ihre Gesundheitsapp "Health-Me" vorstellte, entwickelte sich eine Dramaturgie, mit der kaum ein Fußballspiel mithält. Zunächst lief es unrund. Dümmel verkündete seinen Ausstieg, Medienspezialist Georg Kofler folgte – verbunden mit dem Hinweis, dass es für Noacks Idee mehr finanziellen Anschub brauche, als an dieser Stelle zu vermitteln sei.

Dass Beauty-Expertin Judith Williams kein Interesse zeigte, überraschte kaum. Aber noch während Williams absagte, schwenkte die Kamera zu: Carsten Maschmeyer. Der 62-Jährige räumte sich den Stuhl neben Nahrungsspezialist Nils Glagau frei, dann begannen die beiden zu tuscheln. Ergebnis der Besprechung unter vier Augen: Maschmeyer und Glagau steigen bei "Declareme" ein, dem Unternehmen hinter "Health-Me".

Sie glauben an die Idee, dass ein Gutteil der allein in Deutschland 25 Millionen Allergiker und an Unverträglichkeiten Leidender die App nutzen könnte. Maschmeyer sprach von einem vergleichbaren Investment in den USA, das schier vor Erfolg explodiert sei. Aber:

Die Investition in Höhe von einer Viertelmillion Euro müsse Noack schon 30 Prozent ihres Unternehmens wert sein. Noack dankte artig, griff zum Telefon und rief an bei: Cornelia Buchta-Noack, Mutter der Gründerin und langjährige Kommunikationschefin der Weinheimer Unternehmensgruppe Freudenberg.

Maschmeyer wurde nun ungeduldig. Man solle stur bleiben, raunte er: "Die hat ja nichts." Doch letztlich ließ er sich auf den Gegenvorschlag aus Weinheim ein. 26 Prozent des Unternehmens für die Löwen, Sperrminorität inklusive.

Nach Firmenangaben funktioniert "Health-Me" als digitaler Einkaufsassistent. Das Besondere sei, dass alle Kriterien im Profil des Nutzers kombinierbar sind. Aus den Eingaben zum Ausschluss von Allergenen, Unverträglichkeiten, Zusatzstoffen und zur Berücksichtigung persönlichen Lebensstile entstehe das individuelle Profil. Dieses wird per Scan des Barcodes mit den Inhaltsstoffen des Produkts verglichen. Dabei beinhaltet die Auswertung eines Produkts eine Lebensmittelampel für Nährwerte und Zusatzstoffe sowie den Nutri-Score. Fehlt dieser, berechnet die App einen eigenen Score und bezieht Zusatzstoffe ein.

Wenn Unsicherheit besteht, was die Allergie oder Unverträglichkeit auslöst, helfe das "Health-Me-Bundle" – die App wird einem Allergie-Test beziehungsweise einem Nahrungsmittel-Unverträglichkeits-Test des Anbieters Lykon verbunden. Dieses Instrument bietet die Möglichkeit, über einen Bluttest zu Hause und einer nachfolgenden Analyse in einem zertifizierten Labor Kenntnisse über die jeweilige Allergie oder Unverträglichkeit zu erlangen. Das Test-Ergebnis wird in das Profil der App übertragen.

Darüber hinaus werde mit reinen Hersteller-Daten gearbeitet, was Qualität generiert. Zur Erweiterung der App in andere europäische Länder möchte "Declareme" weiteren Anbietern die Anbindung an die App ermöglichen. Zudem kann sich das Team eine Kooperation mit Handelsketten vorstellen. Das neue Kapital werde verwendet, um die Funktionalität der App zu erweitern und das Wachstum der Firma zu unterstützen.