Von Günther Grosch

Weinheim. Der beste Freund des Menschen kann ganz schön teuer werden. Diese Erfahrung machen gerade rund zwei Dutzend Weinheimer Hundehalter, die einen Listenhund besitzen. Sie sollen für ihren Liebling künftig anstelle von bisher 108 Euro fast das Sechsfache, nämlich 648 Euro an Hundesteuer bezahlen. Ein "Unding", wie nicht nur die Betroffenen, sondern auch der Vorsitzende des Weinheimer Vereins Tierschutz, Karl Stippinger, und seine Stellvertreterin, Katharina Elfner, finden.

Listenhunde – landläufig auch als "Kampfhunde" bekannt – sind Hunde, die wegen ihrer Rasse als gefährlich eingestuft werden. Dabei ist es gleichgültig, ob ein einzelner Hund jemals zuvor auffällig geworden ist oder nicht. "Er wird allein aufgrund seiner Rassenzugehörigkeit vorverurteilt", sagt Stippinger.

Die Bezeichnung "Kampfhund" rührt daher, dass früher muskulöse und kräftige Hunde gezüchtet wurden. Menschen missbrauchten die Züchtungen, indem sie sie für Tierkämpfe einsetzten. Die "Kampfhunde" wurden darauf trainiert, zu kämpfen: gegen andere Hunde, aber auch Bullen oder Bären.

Als Ursprungsort dieser Tierkämpfe gilt England. Dort wurden derartige Veranstaltungen aber bereits 1835 verboten. Als um 1860 viele Menschen von England nach Amerika auswanderten, fanden auch die Hunde den Weg über den Atlantik. Später wurden die Tiere als "American Staffordshire Terrier" und "American Pitbull Terrier" bekannt. In den USA erlebten die grausamen Tierkämpfe einen erneuten Aufschwung.

Als im Jahr 2000 ein Kind auf einem Hamburger Schulhof von zwei Hunden, einem Pitbull und einem Staffordshire Terrier, eines einschlägig vorbestraften Hundehalters getötet wurde, entbrannte in Bundestag und Medien eine Debatte über gefährliche Hunderassen. Im April 2001 beschloss der Bundestag das "Gesetz zur Bekämpfung gefährlicher Hunde". Das Gesetz besagt, dass Pitbull Terrier, American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bullterrier sowie Bullterrier nicht vom Aus- ins Inland eingeführt werden dürfen. Dies gilt ebenso für Mischlinge, die mit den genannten Hunderassen gekreuzt werden.

In Deutschland wurde die sogenannte Hundesteuer bereits im Mittelalter als sogenanntes "Hundekorn" gezahlt. Als klassische Steuer soll sie 1807 in Offenbach am Main erstmalig aufgetaucht sein. Das Geld wurde zur Tilgung von Kriegsschulden benötigt. Im heutigen Steuersystem zählt die Hundesteuer zu den nicht sonderlich aufkommenstarken "Bagatellsteuern".

Weinheims Kämmerer Jörg Soballa darf im Zuge der als Satzung beschlossenen Steuererhöhung für Listenhunde mit Mehreinnahmen von rund 13.000 Euro im Jahr rechnen. Anders als von einigen Hundebesitzern erwartet, dienen die Einnahmen allerdings nicht dazu, Wege von Hundekot zu reinigen.

Die Hundesteuer ist nicht zweckgebunden, sodass die Einnahmen in den allgemeinen Haushalt der Kommune fließen. Mit der künftig stark erhöhten Hundesteuer für Listenhunde zielt der Gemeinderat auf die zahlenmäßige Reduzierung gefährlicher Hunde ab, auch der sogenannten "Kampfhunde", wie OB Manuel Just einräumt.

Was nach Ansicht von Tierschützer Stippinger falsch ist. "Die Täter befinden sich am hinteren Ende der Hundeleine", macht er aus seiner Meinung keinen Hehl und verweist auf den zuletzt gerichtlich aufgearbeiteten Fall in Leimen. Dort hatten zwei American Staffordshire-Mischlinge einen 15 Jahre alten Radfahrer schwer verletzt. Sie waren auf ihr Opfer "gehetzt" worden.

"Listenhunde sind treue Tiere, die alles machen, was der Mensch will", sagt Stippinger. Von 1400 Vorfällen mit Hunden gingen im Vorjahr lediglich 31 auf das Konto von Listenhunden. "Ein gefährlicher oder aggressiver Hund ist das Ergebnis falscher Erziehung, von mangelnder Sachkunde oder von Fahrlässigkeit." Die "Beißer"-Statistik führt übrigens der Deutsche Schäferhund an, wie Stippinger anhand einer Statistik nachweist.

Leider gebe es Menschen aus dubiosen Kreisen, die ihre Hunde scharfmachen und als "Waffe" halten, um sich Respekt zu verschaffen, bedauert Stippinger. Nur wegen solcher Menschen seien Listenhunde in Verruf geraten. Stippinger: "Aufgabe eines Hundehalters ist es, die positiven Eigenschaften der Hunderasse zu fördern, nicht die negativen."

Selbst wenn ein Hund eine niedrige Reizschwelle besitzt, heißt das noch lange nicht, dass er früher oder später zubeißt. "Sondern nur, dass er verantwortungsvolle, ruhige und besonnene Menschen an seiner Seite benötigt", verdeutlicht Stippingers Stellvertreterin Katharina Elfner am Beispiel des achtjährigen Scott. Der American Staffordshire ist seit vier Jahren im Tierheim zuhause.

Er stammt aus einem Tierheim in Brandenburg. "Hätten wir ihn damals nicht genommen, wäre nur das Einschläfern übrig geblieben, da seine Vermittlungschancen gering waren", erzählt Elfner. Scott habe sich als unerzogen erwiesen, weil ihm von seinem Besitzer nie Grenzen gesetzt wurden. Der habe nicht gewusst, wie er mit dem Hund umzugehen hat. In Weinheim hat sich dies dank eines Hundetrainers schnell geändert, so Elfner stolz: "Inzwischen ist Scott einer unserer nettesten Hunde."

Dies habe auch die vor einem Jahr bei Scott durchgeführte, rund 200 Euro teure "Wesensprüfung" bestätigt. Der vorgeschriebene Test stelle eindeutig den friedlichen Charakter des Tiers unter Beweis, so Elfner.

Stippinger befürchtet, dass ein Großteil der Weinheimer Listenhunde wegen der massiven Erhöhung der Steuer demnächst im Tierheim abgegeben wird. "Wir kämen damit an unsere Kapazitätsgrenzen." Listenhunde aus dem Tierheim hätten dann kaum noch eine Chance auf Weitervermittlung. Derzeit befinden sich 15 Hunde "vom Jack Russell bis zum Kangal" in der Obhut des in der Tullastraße gelegenen Tierheims. Aktuell sind noch drei Hundezwinger frei.

Info: Spenden nimmt das Tierheim Weinheim entgegen unter: Volksbank Weinheim, IBAN: DE11.6709.2300.0001 2481 03; BIC: GENODE61WNM; Sparkasse Rhein Neckar Nord, IBAN DE80.6705.0505.0063 0356 61; BIC: MANSDE66XXX