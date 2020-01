Weinheim/Hirschberg. (RNZ) Mitglieder der Römisch-katholischen Kirche sind am Sonntag, 22. März, zur Wahl aufgerufen. An diesem Tag werden im gesamten Erzbistum Freiburg und auch in der Kirchengemeinde Weinheim-Hirschberg die Pfarrgemeinderäte neu bestimmt. Wahlberechtigt sind katholische Frauen und Männer, die mindestens 16 Jahre alt sind. Wer mindestens 18 Jahren alt ist, darf auch kandidieren. Im Zuge der Kirchenentwicklung 2030 steht das Erzbistum Freiburg vor Veränderungen. Für Pfarrgemeinderäte bietet sich daher in den kommenden fünf Jahren die Gelegenheit, entscheidend an der Ausgestaltung des kirchlichen Lebens vor Ort mitzuwirken.

> Die Suche nach Kandidierenden: Die Vorbereitungen in der Kirchengemeinde sind bereits in vollem Gange. Kandidierende können noch bis Sonntag, 26. Januar, vorgeschlagen werden. Möglich ist das in den Pfarrbüros oder bei den Wahlboxen, die in den Kirchen aufgestellt sind. In der Kirchengemeinde Weinheim-Hirschberg sind 17 Mitglieder für den neuen Pfarrgemeinderat zu wählen.

> Gute Gründe für eine Kandidatur: Pfarrgemeinderäte gestalten die Kirche vor Ort, sie geben ihr ein Gesicht, wirbt die Kirche um diese Art von Engagement. Die Begabungen und Fähigkeiten der Pfarrgemeinderäte seien wichtig für das Gemeindeleben: "Die Gewählten wirken an Veränderungen positiv mit." Sie seien Teil des Aufbruchs im Erzbistum. Die Zusammenarbeit im Team entscheide über das Gelingen des Zukunftsprojekts.

> Online wählen: Erstmalig in Deutschland können Pfarrgemeinderäte online gewählt werden. Damit haben die Wahlberechtigten drei Möglichkeiten, ihr Wahlrecht auszuüben: persönlich im Wahllokal, auf Antrag per Briefwahl und eben im Netz. Alle Informationen, die für die unterschiedlichen Möglichkeiten der Stimmabgabe nötig sind, erhalten die Wahlberechtigten in der Wahlbenachrichtigung Ende des Monats. Für die Onlinewahl gelten nach der Wahlordnung dieselben Regeln wie für Präsenz- und Briefwahl. Für die Wahl gelten demokratisch-rechtsstaatliche Grundsätze: Sie ist allgemein, unmittelbar, frei, gleich und geheim.

> Und so funktioniert die Online-Wahl: Die Wahlberechtigten erhalten ihre individuellen Zugangsdaten, melden sich damit an und sehen dann online den auszufüllenden Stimmzettel. Sobald dieser geöffnet wurde, kann er keiner konkreten Person mehr zugeordnet werden. Auch die weiteren Schritte sind einfach: ankreuzen, absenden, fertig. Das Wählerverzeichnis liegt vom 31. Januar bis 7. Februar in den Pfarrbüros zur Einsichtnahme aus. Berichtigungen können dort beantragt werden.

> Die Aufgaben der Pfarrgemeinderäte: Im Erzbistum Freiburg werden die Pfarrgemeinderäte alle fünf Jahre neu gewählt. Sie übernehmen Aufgaben bei der Leitung der Kirchengemeinden. Der Pfarrgemeinderat koordiniert als Vertretung der Katholiken die Aktivitäten der Gemeindeteams sowie der kirchlichen Gruppen, Verbände und geistlichen Gemeinschaften. Er vertritt deren Anliegen in Gesellschaft und Öffentlichkeit. Der Pfarrgemeinderat entwickelt und beschließt zentrale pastorale Ziele in einer Pastoralkonzeption für die Kirchengemeinde. Er verantwortet deren Umsetzung, Finanzierung und Auswertung. Dazu gehört auch, Richtlinien für die Vermögensverwaltung der Kirchengemeinde zu erstellen und den Haushaltsplan zu beschließen.