Weinheim. (RNZ) Es gab hausgemachten Kartoffelsalat, Früchtequark zum Nachtisch - und gute Gespräche: Oberbürgermeister Heiner Bernhard besuchte jetzt wieder einen der Weinheimer Mittagstische - also jene kostenlose Verpflegung für bedürftige Menschen, die seit fast 20 Jahren von den Weinheimer Kirchengemeinden angeboten werden. Die Mittagstisch-Besuche immer im Januar und Februar gehören zu den Pflichtterminen des OB seit vielen Jahren.

Diesmal hatte sich Heiner Bernhard die Herz-Jesu-Gemeinde ausgesucht. Die katholische Gemeinde der Nordstadt ist fünfte von sieben Stationen des Mittagstischs. Dort hat die segensreiche Aktion im Januar begonnen. Am 24. Februar wird die St.-Laurentius-Gemeinde abschließend für die Verköstigung sorgen. Die Kirchengemeinden kümmern sich fast acht Wochen lang mit einem ökumenischen ehrenamtlichen Küchenteam für tägliche warme Mahlzeiten, die Mägen füllen und Herzen wärmen. "Das Essen ist nur ein Teil unseres Anliegens", schilderte Gertrud Oswald dem OB und seinem Mitarbeiter Claus Hofmann, dem Leiter des Amtes für Soziales, Jugend, Familie und Senioren, "es geht auch um Ansprache und Respekt vor den Menschen, die uns besuchen". Gertrud Oswald leitet das Mittagstisch-Team gemeinsam mit Christine Gassmann.

Drei Stunden an jedem Werktag (auch am Samstag, nur sonntags nicht) steht die Tür zu einem Weinheimer Gemeindehaus offen: Wer Hunger hat nach körperlicher oder mitmenschlicher Nahrung, ist willkommen. Wer Rat und Hilfe sucht, findet ein offenes Ohr oder wird an entsprechende Fachleute weitervermittelt: beim Diakonischen Werk, bei der Caritas, bei Ärzten oder kommunalen Fachstellen.

Die Kirchengemeinden verfügen über die entsprechenden Netzwerke. "An den Samstagen sind vor allem Alleinerziehende mit kleinen Kindern besonders herzlich eingeladen", erklärte Gertrud Oswald.

OB Bernhard nutzte die Gelegenheit zu Gesprächen über die Sorgen und Nöte mit den bedürftigen Menschen, die den Rathauschef mit Applaus begrüßten. "Ich will an diesem Tag aber auch den ehrenamtlichen Helfern besonders danken, Sie sind ein Segen für die Stadtgesellschaft", rief er dem Küchendienst zu - die als Erwiderung prompt noch einen Nachtisch servierten.