Leuchtende Augen gab es auch unter den Organisatoren der Aktion mit Margarete Ruoff (2.v.r.) an der Spitze sowie unter denjenigen, die die Päckchen an Kinder und Jugendliche verteilen. Viele Spender haben die Pakete noch um Weihnachtskarten oder Süßigkeiten ergänzt. F.: Kreutzer

Von Günther Grosch

Weinheim. Bereits zehn Tage nach Beginn war auch der letzte der vier von der Bürgerstiftung Weinheim aufgestellten Weihnachtsbäume "restlos geplündert". Rekordverdächtige 241 kleine rot-weiße Filzstiefelchen mit darin liegenden Wunschzetteln galt es in diesem Jahr abzupflücken, um bedürftigen oder in schwierigen sozialen Verhältnissen lebenden Kindern eine Weihnachtsfreude zu bereiten.

Die Stiftung hatte die Wunschbäume wieder in der Weinheim Galerie, im Marktkauf Scheck-In, in der Weststadt-Filiale der Volksbank und in der Firma Amend aufstellen lassen, um in Innen-, Süd-, West- und Nordstadt gleichermaßen präsent zu sein und Spender anzulocken.

"Auch in der neunten Auflage von ’Das Geschenk mit dem Lächeln’ war die Spendenbereitschaft wieder riesengroß und überwältigend", zog die Organisatorin und Koordinatorin, Margarete Ruoff, am Dienstagnachmittag erneut ein positives Resümee, das sie mit einem "großen Kompliment und einem herzlichen Dank an die Bürgerschaft" verband.

Viele Spender schenken jedes Jahr

Für viele Spender sei es mittlerweile zu einer alljährlichen Gewohnheit geworden, einen oder auch mehrere Wünsche zu erfüllen, ergänzten die Vorsitzenden der Bürgerstiftung und des Stiftungsrats, Adalbert Knapp und Johannes Pförtner. Die diesjährige "Aktion Wunscherfüllung" eingerechnet, summiert sich die Anzahl der seit 2010 verteilten Päckchen auf mehr als 1400.

Hier ein "Pop-Traum-Beauty Koffer" und ein "lila Plüsch Bär", dort eine Sporttasche fürs Fußballtraining, ein "Say Cheese"-Puzzle, ein ferngesteuerter Helikopter oder ein großformatiges Wandbild "Pretty Horse": Die verschiedensten Geschenke verbergen sich in den mit viel Liebe verpackten Kartons. Für glänzende Kinderaugen dürfte aber auch noch vielfach das über den Wunschzettel hinaus zusätzlich Eingepackte sorgen, so Alexandra Riester von der Caritas und Bärbel Morsch vom Diakonischen Werk. Oft befinden sich Briefchen oder Kinokarten, Einkaufsgutscheine, selbst gebackene Plätzchen und weitere kleine und süße Überraschungen in den farbenfroh mit Papier umhüllten Paketen: "Damit sich auch die übrigen Familienmitglieder mitfreuen können", ergänzte Beate Schneider.

"Viele Schenkende lassen sich schon im Vorfeld der Aktion ein oder mehrere Stiefelchen reservieren", plauderten Knapp und Pförtner gegenüber der RNZ aus dem Nähkästchen. Als Besonderheit zu vermerken ist in diesem Jahr zudem, dass Schüler, Eltern und Lehrer des Privatgymnasiums Weinheim (PGW) einen Teil der Einnahmen aus ihrem "Adventscafé" zur Ersatzbeschaffung für nicht abgegebene Geschenke zur Verfügung stellten. So darf sich auch das Mädchen freuen, das sich eine "Baby Annabell Puppe mit Schlafaugen" gewünscht hatte. Ihr angekündigtes Geschenk fehlte am Dienstag in den "Sammlungsräumen" der Weinheim Galerie beim Sortieren und der Zusammenstellung der Pakete.

"Mit so einer Puppe spielt auch meine Tochter und ist damit glücklich", sprang eine Mutter ein, die zum Stiefelabpflücken zu spät gekommen war und nur noch den abgeräumten Tannenbaum vorfand. Nach einem telefonischen Rückruf von Margarete Ruoff war auch für diese Mutter die Welt wieder in Ordnung. Ruoff übermittelte ihr den Herzenswunsch des kleinen Mädchens. "Baby Annabell mit den Schlafaugen" liegt an Heiligabend also doch noch unter dem Christbaum. Als Helfer des Christkinds fungieren Caritas, Diakonie und Mitarbeiter des Amts für Soziales, Jugend, Familie und Senioren.

Margarete Ruoff brachte noch einen Aspekt ins Spiel: Wie schon im Vorjahr hätten sich erneut viele Kinder und Jugendliche anstelle von Spielzeug Kleidung gewünscht. Ruoffs Vermutung: "Wenn jemand das ganze Jahr über die abgelegte Kleidung der älteren Geschwister auftragen muss, bedeutet es für die jüngeren eine besondere Freude, auch einmal eigene Klamotten geschenkt zu bekommen."