Von Günther Grosch

Weinheim. Zu den wichtigsten Pfunden, mit denen der Verein "Haus und Grund" in und um Weinheim wuchern kann, zählen die kostenlosen Steuer- oder Rechtsberatungen. Mitglieder dürfen diese auch mehrmals im Jahr in Anspruch nehmen. "Es sind Dienstleistungen, die andernorts nur relativ teuer zu bekommen sind", so der Erste Vorsitzende Steffen Hinkel auf der unlängst abgehaltenen Jahreshauptversammlung. Denn die Rechte, die man als Vermieter hat, solle man gerade in diesen Zeiten kennen und einfordern können.

Die Jahreshauptversammlung des "Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümervereins Weinheim und Umgebung", kurz "Haus und Grund", bot den Mitgliedern erstmals nach mehr als einem Jahr wieder die Gelegenheit, sich "vor Ort" zu treffen. Schon der nächste Vortrag zum allgemeinen Themenbereich "Aktuelle Neuerungen im Steuerrecht" sowie mit speziellen Hinweisen zur vorweggenommenen Erbfolge und Testament-Gestaltung im Zusammenhang mit dem Immobilienvermögen am Donnerstag, 23. September, soll dagegen erneut via "Zoom" erfolgen, bedauerte Vorsitzender Hinkel.

Bis in den Januar 2020 reiche die letzte Präsenzveranstaltung zurück, sagte er im Zuge seines Rechenschaftsberichts. Damals hatte man im Rahmen eines "Tags der offenen Tür" in der Luisenstraße 22 die renovierten Räumlichkeiten des Vereins vorgestellt: "Und auf Anhieb sieben neue Mitglieder hinzugewonnen."

Aktuell zählt der Verein Haus und Grund, der 2019 mit dem Ladenburger Schwesterverein fusioniert hatte, 3269 Mitglieder. Womit man innerhalb des Landesverbands Baden den sechstgrößten Ortsverein stelle, so Hinkel nicht ohne Stolz. Insgesamt verzeichnete man im Berichtsjahr 136 Neueintritte, denen – bedingt vor allem durch Wegzug – 96 Austritte gegenüberstanden. In den Jahren zuvor waren es jeweils 148, 124 und 94 Neumitglieder. Ihre erfolgreiche Arbeit sah die Vorstandschaft mit Steffen Hinkel, Michael Kempf, Klaus Hollenbach und Christoph Dostal an der Spitze mit einer Auszeichnung des Landesverbands Baden als "in die Zukunft weisendes Vorbild" belohnt. Während sich andere Vereine angesichts zurückgehender Mitgliederzahlen von der Auflösung bedroht sehen, so Landesvorsitzender Jürgen Schrader, verzeichne "Haus und Grund Weinheim und Umgebung" kontinuierliche und stabile Zuwächse.

Angesichts immer neuer Gesetzesvorschriften nehme die Wichtigkeit des Rechtsbeistands weiter zu, verwiesen die Rechtsanwälte Michael Kempf und Klaus Hollenbach auf die zu erwartende CO2-Heizkostenabgabe. Hier müssten sich Vermieter künftig auch an Kosten beteiligen, die nicht von ihnen selbst produziert wurden. Aber auch die aktuelle Flutkatastrophe zeige, dass man als Solidargemeinschaft sein Grundeigentum künftig selbst dann versichern muss, wenn es nicht in einem von Hochwasser gefährdeten Gebiet liegt.

Eine makellose Kassen-Bilanz mit rund 17.500 Euro Gewinn legte Schatzmeister Volker Szallies vor. Was nicht nur innerhalb der Vorstandschaft die Frage aufwarf, was zu tun sei, um bei den Banken nicht "Verwahrgelder" oder Negativzinsen entrichten zu müssen. Von Vorstandsseite ist angedacht, Geld in Wertpapieren anzulegen. Womit freilich breit gestreute und keineswegs hochspekulative Aktiendepots gemeint sind. Relativ schnell wieder verworfen wurde der von Mitgliederseite aus angeregte Kauf einer Immobilie. Angesichts der derzeit überteuerten Immobilien-Lage wäre dies "wirtschaftlicher Unfug". Unmissverständlich klargestellt wurde, dass nicht die gesamten Rücklagen, sondern "maximal ein Viertel" ins Aktiendepot gesteckt werden.

Breiten Raum nahm ein gerichtlich beanstandeter Passus in der aktualisierten Satzung ein. Am Ende waren sich die 41 Stimmberechtigten aber auch hier bei sechs Enthaltungen einig, der Satzungsänderung zuzustimmen. Dass es in Weinheim keinen Mietspiegel gibt, wurde von Mitgliederseite einmal mehr bedauert. Ein Mietspiegel sei erst ab einer Zahl von 50.000 Einwohnern Vorschrift und zudem nicht billig, so die Auskunft: "Und die Stadt hat kein Geld."

Selbst wenn die Neubaugebiete "Allmendäcker" und "Westlich Hauptbahnhof" die Einwohnerzahl um rund 1000 Menschen anwachsen lassen, sei es "bis zum Überspringen der 50.000er-Marke noch ein weiter Weg", machte der Vorstand wenig Hoffnung.

Rasch abgehakt waren die turnusmäßigen Neuwahlen: Als Schriftführerin bestätigt wurde Silke Schumacher ebenso wie Christoph Dostal als Beisitzer. Als neue Kassenrevisoren fungieren Ursula Rotter und Christiane Heiss. Schirme, Wein, Blumen und Urkunden gab es unter anderen für Alexander Scharf, der seit 70 Jahren Mitglied ist. Emil Baier, Martin Bitzel, Christa und Josef Klemm, Gisela Krammer, Hannelore Schumacher, Wolfgang Schüssler und Willi Helmut Spitzer wurden für jeweils 50-jährige Mitgliedschaft geehrt. Als Kassenprüfer verabschiedet wurde Reinhold Klump.