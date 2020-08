Weinheim/Berlin. (cab) Der Weinheimer Hauptbahnhof gehört zu genau 167 Bahnhöfen im Bundesgebiet, die vom Sofortprogramm der Bundesregierung profitieren werden. Das 40-Millionen-Euro-Programm ist ein Teil des Pakets zur Bewältigung der Corona-Krise und wurde im Rahmen der Beschlussfassung über den zweiten Nachtragshaushalt bewilligt. Das teilte der hiesige CDU-Bundestagsabgeordnete Karl A. Lamers mit. Er bezieht sich dabei auf Informationen aus dem Bundesverkehrsministerium.

Mit den Mitteln soll noch in diesem Jahr die Aufenthaltsqualität in den Bahnhöfen verbessert werden. Und die Handwerker, welche die Umbauten ausführen, sollen von den Aufträgen profitieren. Laut Lamers geht es im Weinheimer Hauptbahnhof um die Erneuerung von Treppen, Zugängen, Zäunen und Dächern.

Die Pressestelle der Deutschen Bahn (DB) in Stuttgart konnte diesen Umfang der Arbeiten am Montag auf RNZ-Anfrage noch nicht bestätigen. Dafür war hier zu erfahren, dass insgesamt 50.000 Euro in Weinheim investiert werden sollen. Übrigens wird auch der Mannheimer Hauptbahnhof vom Konjunkturprogramm profitieren und erhält für seine Aufhübschung rund 230.000 Euro. Gut 550.000 Euro werden in Karlsruhe verbaut. Beauftragt werden die Arbeiten von der DB Station & Service AG. Wie die DB Netze mitteilte, sei die Umsetzung abhängig "von verschiedenen äußeren Faktoren sowie individuellen Gegebenheiten des jeweiligen Standorts".