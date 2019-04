Weinheim. (web) Harsche Kritik an Weinheims Schulleitern: Stefano Bauer, ein junger Befürworter der "Fridays for Future"-Demos, hat einen offenen Brief an die Pädagogen formuliert. Darin fordert er mehr Offenheit und mehr Fairness gegenüber der Klimaschutzbewegung ein. Diese hatte zuletzt ganz Deutschland erobert und nach Stationen in Heidelberg und Mannheim Ende letzter Woche auch Weinheim erreicht.

Dort fand am Freitag eine erste Demonstration statt. Während die Polizei zu Beginn der Demo von rund 300 Teilnehmern sprach, stand am Ende sogar die Zahl von 500 protestierenden Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Raum.

Stefano Bauer. F.: Dorn

Die Schülerinnen und Schüler hätten für ihr Engagement zugunsten einer besseren Klimapolitik viel Applaus erhalten, so Bauer. Das könne man von den Schulleitungen allerdings nicht behaupten. "Während die Jugendlichen für ihre eigene Zukunft kämpfen und sich mit den schwierigen Fragen unserer Zeit auseinandersetzen, machen die Schulen nichts anderes, als den Finger zu heben und den Enthusiasmus der jungen Leute zu dämpfen, wenn nicht sogar im Keim zu ersticken", protestiert Bauer.

In den Schulen würden Verbote ausgesprochen, man drohe mit Strafarbeiten und Nachsitzen. Damit nähmen die leitenden Pädogen den Schülern nicht nur die Begeisterung; Weinheims Nachwuchs fühle sich auch in seinen Rechten eingeschränkt. Stichwörter: Versammlungsfreiheit und Selbstbestimmung. Da sei es ganz und gar nicht verwunderlich, dass sich manche Schüler dadurch umso mehr angestachelt fühlen.

"Mit solchen altertümlichen (Bestrafungs-)Methoden kommen wir nicht zu einer Einigung", so Bauer in seinem offenen Brief an die Schulleiter: "Was Sie machen, erzeugt bei den Schülerinnen und Schülern lediglich Frustration." Es sei das Gefühl entstanden, von den Erwachsenen nicht ernst genommen zu werden, obwohl diese Vorbilder sein und mit gutem Beispiel vorausgehen sollten.

"Versuchen Sie doch stattdessen, sich einen Moment lang in die Situation der Demonstrierenden hineinzuversetzen", fordert Bauer mehr Empathie ein: "Wieso gehen so viele auf die Straße? Wieso wird so viel über diese Bewegung berichtet und darüber gesprochen? Die jungen Menschen sind besorgt. Besorgt um ihre eigene Zukunft. Ja, gar Existenzängste plagen sie." Es müsse endlich etwas passieren, damit die Erde bewohnbar bleibt: "Nun ist die Politik gefordert, aber ebenso Ihre Unterstützung", so Bauer an die Schulleiter: "Je mehr Leute sich der Bewegung anschließen, desto lauter sind wir!" Die Schulleitungen sollten in sich gehen und aufhören, die Schüler einzuschüchtern: "Seien Sie selbst der unterstützende Part, den die jungen Menschen auf ihrem Weg benötigen."

Stefano Bauer steht noch bis heute Abend dem Weinheimer Jugendgemeinderat vor. Bei den kommenden Kommunalwahlen der Erwachsenen kandidiert er auf der Liste der GAL. Er betont im Postskriptum jedoch, in dieser Sache allein die Position der "Fridays for Future"-Unterstützer zu vertreten. Er habe sich verantwortlich gefühlt hat, seine Gedanken an die Schulleiter heranzutragen.