Weinheim. (RNZ) Endlich wieder Bahnen ziehen: Die Stadtwerke Weinheim öffnen das Hallenbad "HaWei" am Donnerstag, 16. Juli, wieder für Besucher. Es ist wegen der Covid-19-Pandemie seit dem 16. März geschlossen. Es gibt ein Konzept, das den Besuch so sicher wie möglich macht. "Damit gehen wir einen weiteren Schritt ins neue Miteinander", sagt Peter Krämer, Geschäftsführer der Stadtwerke.

So ist der Besuch ausschließlich nach vorheriger Reservierung per Telefon möglich. Zusatzangebote wie die Salzgrotte oder die Sonnenwiese bleiben noch geschlossen. Damit die Besucher Abstand untereinander halten, ist die Gästezahl auf 25 begrenzt – 20 im großen, fünf im kleinen Becken. "Uns ist es wichtig, vielen Bürgern eine Freizeitaktivität zu ermöglichen", so Krämer. Aus diesem Grund gibt es Zeitfenster von 90 Minuten. Von Dienstag bis Freitag starten die Slots um 7 Uhr jeweils im Rhythmus von eineinhalb Stunden bis 19 Uhr; am Montag von 7 Uhr bis 13 Uhr, am Wochenende ist der letzte Einlass um 16 Uhr.

Die Aufenthaltszeit endet eine Viertelstunde vor Beginn des nächsten Zeitfensters, um das Bad noch desinfizieren zu können. In diesem Sommer gibt es keine Schließphase: Die Instandsetzungsarbeiten wurden im Lockdown erledigt. Dauerkartenbehalten drei Monate länger ihre Gültigkeit. Wer Kontakt zu einer an Covid-19 erkrankten Person hatte oder selbst Symptome verspürt, bleibt selbstverständlich zu Hause. Auf Handhygiene und Nies-Etikette ist zu achten.

Reservierungen von Zeitfenstern sind ab Montag, 6. Juli, unter Tel. 06201/ 10 61 40 möglich. Bezahlt wird bei Ankunft in bar, nachdem ein Formular mit Kontaktdaten ausgefüllt worden ist. Besitzer von Dauer- oder Zehnerkarten können diese wie gewohnt einlösen. Beim Betreten gilt Maskenpflicht. Während des Besuchs gilt ein Mindestabstand von 1,50 Metern zwischen den Gästen. In der Cafeteria gibt es nur Getränke, die Föhngeräte sind aus. Foto: Kreutzer