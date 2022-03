Von Günther Grosch

Weinheim. "Wow! So viele!" Brigitte Demes, die Vorsitzende der Weinheimer Grünen, freute sich beim Betreten des Kinosaals über die vielen Gäste. An ihrer Seite: die GAL-Fraktionsvorsitzenden im Gemeinderat, Elisabeth Kramer, deren Ratskollegin Frieda Fiedler und die Landtagsabgeordnete Fadime Tuncer. Rund 70 Frauen und ein gutes Dutzend Männer kamen anlässlich des "Internationalen Frauentags" im Modernen Theater zusammen, um sich gemeinsam mit den Politikerinnen den Dokumentarfilm "Die Unbeugsamen" anzuschauen.

Gegen Ende des Films komplettierte die Bundestagsabgeordnete Franziska Brantner das Quintett. Sie war zuvor Gesprächsgast bei der zeitgleich stattfindenden Vorführung des Films im Leutershausener Olympia-Kino gewesen. Es sind heute fast schon wieder in Vergessenheit geratene Namen starker Frauen der deutschen Nachkriegspolitik, denen Regisseur Thomas Körner ein cineastisches Denkmal gesetzt hat: Marie-Elisabeth Klee, Rita Süßmuth, Aenne Brauksiepe (CDU), Ursula Männle (CSU), Christa Nickels, Waltraud Schoppe und Petra Kelly von den Grünen, Ingrid Matthäus-Maier (FDP/SPD) und Hildegard Hamm-Brücher (FDP).

Sie alle lässt Körner in dem in zwölf Kapitel unterteilten Film mit Originaltönen aus dem Bundestag zu Worte kommen. Die Leistungen dieser Pionierinnen und noch mehr ihr Durchsetzungsvermögen gegen den unverhohlen zur Schau getragenen Widerstand der "Herren" im Parlament seien imponierend, waren sich Besucherinnen und Politikerinnen einig.

Als eine der ersten weiblichen Abgeordneten hatte Marie-Elisabeth Lüders 1953 die chauvinistisch geprägte männliche Phalanx durchbrochen. Von der FDP-Abgeordneten stammt auch der berühmte Satz "Ich bin der Meinung, dass es in der aktiven Politik ohne die Vermittlung der Frau überhaupt nicht geht, weil die Männer eine starke Neigung haben, sich zu zanken und die Frauen eine ebenso starke Neigung haben sich zu versöhnen." Macht werde als unweiblich empfunden, lautet ein Statement der SPD-Politikerin Renate Schmidt.

Weltfrauentag: Vier Fragen an drei Politikerinnen aus der Region Redaktion, Kamera und Produktion: Sandra Kettenmann

So dauerte es bis 1961, ehe Elisabeth Schwarzhaupt (CDU) als erste Frau Ministerin (für Gesundheit) im letzten Kabinett von Konrad Adenauer wurde. Sogar damals hoch angesehene Journalisten, welche die "Rebellinnen" nicht ernst nahmen, bildeten hier keine Ausnahme. Belegt durch Aussagen wie "Als Einzelne wirkt eine Frau im Parlament wie eine Blume, aber in der Masse wie Unkraut".

Eine Demokratie könne nicht nur halb sein: Dazu gehörten neben den Männern auch die Frauen, machten Brantner, Tuncer, Kramer, Fiedler und Demes deutlich. Was sich letztlich auch in der von den Kinogängern heftig beklatschten Aussage manifestierte: "Frauen, wenn wir heute nichts tun, leben wir morgen wieder wie gestern!", so Demes.

"Alle im Film gezeigten Frauen haben uns den Weg gebahnt", ergänzte Elisabeth Kramer. Diesen Weg unbeirrt weiterzugehen versprachen unisono auch Brantner, Tuncer und Demes. Jung-Stadträtin Fiedler appellierte an alle Frauen auch aus den anderen Parteien, sich nicht als Konkurrentinnen wahrzunehmen, sondern "in der Frau neben sich eine Schwester zu sehen, mit der wir zusammen kämpfen". Frauen müssten sich stärker beweisen als Männer, redete Fadime Tuncer Klartext, die als Nachfolgerin des verstorbenen Uli Sckerl gerade ihren ersten Tag als Landtagsabgeordnete hinter sich hatte. Sie berichtete von eigenen Erfahrungen aus dem noch nicht lange zurückliegenden Bürgermeisterwahlkampf in Schriesheim. "Bürgermeister, das muss ein Mann machen", hatte es da immer wieder geheißen. Wenn Frauen nicht politisch aktiv seien, würden ihre Themen auch keine Beachtung finden, so Tuncer selbstbewusst: "Wir können es, wenn wir die Chance bekommen. Vielleicht sogar besser als Männer."

Vor allem die Pöbeleien aus den Reihen der AfD gegenüber weiblichen Bundestagsabgeordneten seien schlimm, gewährte Franziska Brantner Einblick in ihre "Befindlichkeiten" in Berlin. Sexismus und eine unverhohlen zum Ausdruck kommende Geringschätzung der Frauen von den Abgeordneten der rechtspopulistischen Partei AfD seien an der Tagesordnung. Ziel der Beleidigungen sei es, dass sich Frauen entmutigt wieder aus der Politik zurückzögen.

"Grandios", fand Brantner die Rede von Waltraud Schoppe im Rahmen der Debatte um den umstrittenen Abtreibungsparagrafen 218, als sie mit ihrer "Bereitschaft, sich verwundbar zu zeigen", für das Selbstbestimmungsrecht der Frau über ihren Körper und Strafen bei Vergewaltigung in der Ehe eintrat.

Noch stärker auf die Spitze trieb es zuvor Christa Nickels. Wenn in den 1970er-Jahren die Wahl zwischen der besten Frau von allen und einem dummen August bestanden hätte, "dann wäre der dumme August Kanzler geworden", so die Grünen-Abgeordnete damals. Obwohl der Eintritt kostenlos war, darf sich die Deutsch-Ukrainische Gesellschaft Rhein-Neckar über freiwillige Spenden der Kinobesucher in Höhe von fast 358 Euro zugunsten eines Transports von Hilfsgütern in die Ukraine freuen.