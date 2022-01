Von Philipp Weber

Weinheim. Die Planungen sind schon weit gediehen: Es gibt einen Vertrag mit den Rechteverwertern, die Standorte für die Figuren sind ausgewählt – und ein in der Region bekannter Künstler ist mit den Fertigungsarbeiten beauftragt. Denn schon im Mai sollen der Grüffelo und die Maus, die derzeit unterhalb der Burgruine Windeck thronen, neue Nachbarn bekommen. Zwischen Innenstadt und Burg soll ein "Grüffelo-Lehrpfad" entstehen und insbesondere junge Familien anlocken.

> Wann geschafft wird: "Der Bauhof wird die Standorte für Figuren wie die Eule oder das Eichhörnchen herrichten", erklärt Stadtsprecher Roland Kern auf RNZ-Anfrage. Die Arbeiter lassen sich aber noch Zeit, bis das Jahr so weit vorangeschritten ist, dass keine Wintereinbrüche mehr drohen. Auch die Kollegen von Grüffelo und Maus sollen aus massiven Baumstämmen herausgesägt werden. Wohl ebenfalls per Kettensäge. Das Geld für die Investitionen kommt aus Tourismus-Mitteln der Stadt Weinheim, die das Projekt initiiert hat. Auch der Beltz-Verlag ist unterstützend beteiligt, sehr zur Freude der Stadt. Damit bekommt Weinheim den zweiten Grüffelo-Pfad in Deutschland – und den ersten im Süden der Republik. Einen weiteren derartigen Weg gibt es noch in Bad Lippspringe am Rande des Teutoburger Walds.

> Was das Ziel ist: Weinheim ist Sitz des Beltz-Verlags, der wiederum die Kinder- und Jugendsparte "Beltz und Gelberg" unterhält. In deren Büchern mit den orangefarbenen Covern treten Grüffelo und Maus auf. Erfunden hat die Figuren die Britin Julia Donaldson. Die Illustrationen stammen von Axel Scheffler, der aus Norddeutschland stammt und in London lebt. "Wenn der Grüffelo irgendwo in Deutschland zu Hause ist, dann in Weinheim", so Kern. Hier sitzt der Verlag, der die Figuren in deutsche Kinderzimmer bringt. Die Stadt möchte Alleinstellungsmerkmale wie dieses herausarbeiten. So sieht es die 2020 beschlossene und 2021 mit Prioritäten versehene Tourismuskonzeption vor. Für (Groß-)Eltern mit Kindern soll nun eine kleine Erlebniswelt unterhalb der Windeck entstehen. Das übergeordnete Ziel ist, Attraktionen zu bieten, die so vielfältig sind, dass die Besucher mehrere Tage bleiben und in der Stadt übernachten.

Das Gelände zwischen Innenstadt und Windeck ist gut erschlossen und eignet sich deshalb für die Familien-Attraktion. Foto: Kreutzer

> Warum sich der Pfad für Familien lohnen könnte: Im Grunde ist vieles schon da. Besucher des Pfades können ihre Autos im Parkhaus unterhalb der Schlossbergbebauung abstellen. Per Wegweiser finden sie dann auf den Weg in Richtung Burgruine, über den sich auch Kinderwagen schieben lassen. Die Gäste passieren die tierischen Freunde von Maus und Grüffelo, ehe sie bei den beiden Helden der Kinderbuchserie ankommen. Die Gastronomie der nahen Burg könnte dann Grüffelo-Speisen anbieten. Auch hier soll es schon Gespräche geben. Zur Eröffnung kommt möglicherweise wieder ein Ehrengast: Illustrator Scheffler.

> Wieso der Maus wieder die Ohren fehlen: "Vor Vandalismus ist man nie ganz gefeit", bedauert Kern. Aber wenn es ohnehin neue Figuren gibt, könnte sich auch die Maus verändern. Sie könnte stabiler werden. Denn während es die Maus in den Kinderbüchern schafft, ihren weit größeren Widersachern ein Schnippchen zu schlagen, sind der Weinheimer Holzfigur in den letzten Tagen schon zum dritten Mal die Ohren abgerissen worden. Auch der Schwanz fehlt. Stadtrat Carsten Labudda (Die Linke) war am Neujahrsmorgen unter den Burgen spazieren gegangen und hatte den Missstand gemeldet. "Das ist in der Tat ärgerlich", sagt Kern dazu. Schon heute hätten Kinder Spaß mit den Figuren, die nun wieder mutwillig beschädigt wurden. Nun müsse man die Gliedmaßen der Maus finden und wieder anbringen – was auch so schnell wie möglich geschehen soll. Der Grüffelo bekommt dagegen weniger ab.