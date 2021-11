Weinheim. (web) Seit dem gestrigen Mittwoch ist es amtlich: Aufgrund der angespannten Lage auf Baden-Württembergs Intensivstationen gilt die Corona-Warnstufe. Diese sieht zwar vor allem für Nicht-Geimpfte direkte Einschränkungen vor – hat in Weinheim zum Beispiel aber auch die indirekte Konsequenz, dass das Sepp-Herberger-Stadion seine Tore schließt, da der Zugang nicht-organisierter Sportler nicht zu kontrollieren wäre. In die Zeit passt auch die Meldung, dass die großen Martinszüge in der Kern- und der Weststadt erneut ausfallen.

Die zentralen Martinszüge: Man habe bis zuletzt gehofft, dass beide großen Martinszüge stattfinden können, betonte ein Sprecher der Stadt am gestrigen Mittwoch: "Aufgrund der aktuellen Entwicklung und der damit einhergehenden, schwer zu erfüllenden Auflagen müssen wir aber leider auch dieses Jahr die Züge in der Kern- und Weststadt absagen." Alle Hoffnungen ruhten nun auf dem Jahr 2022 – wie bei so vielen anderen Anlässen.

Die kleineren St.-Martins-Veranstaltungen: Nach dem aktuellen Kenntnisstand der Verwaltung könnten kleinere Martinszüge stattfinden, hieß es: So ist der Zug in Lützelsachsen für Dienstag, 9. November, weiter geplant. Aufstellung ist um 18 Uhr in der Wallstraße, zum Abschluss lodert das Martinsfeuer auf dem Sandloch-Sportplatz. In Ritschweier treffen sich die Teilnehmenden der dortigen Veranstaltung am Mittwoch, 10. November, um 18 Uhr am Dorfteich. Es gibt eine Eingangskontrolle. Auch hier wird das Martinsfeuer entzündet, der Posaunenchor spielt, Martinsmännchen werden verteilt.

Einen Tag später, am Donnerstag, 11. November, beginnt um 18 Uhr der Hohensachsener Martinszug im Hof der dortigen Grundschule. Der Abschluss findet auf dem Bolzplatz an der Kaiserstraße statt. Auch weitere Züge werden möglicherweise veranstaltet, die Stadt will informieren.

Eintritt nur noch mit Trainer: Das Sepp-Herberger-Stadion schließt seine Eingänge. Foto: Kreutzer

Warum die Stadiontore zu sind: Das Sepp-Herberger-Stadion stehe gewöhnlich auch nicht-organisierten Gruppen oder einzelnen Sportlern offen, erklärt Tim Scheil vom Amt für Bildung und Sport auf RNZ-Anfrage: "In der Regel betrifft das die Laufbahn." Anmeldungen seien dafür nicht erforderlich. Der Kreis derer, die hiervon Gebrauch machen, sei sehr überschaubar.

Da aber in der Corona-Warnstufe auch das Sporteln auf Freiluftanlagen nur unter Beachtung der 3G-Regel möglich ist, müssen die Jogger nun draußen bleiben. "Es müsste sonst permanent eine Person den Stadionzugang kontrollieren und die Nachweise prüfen", so Scheil. Beim Vereinssport ist das anders: Dort übernimmt diesen Part in der Regel der Trainer. Daher sind die Vereine auch nicht betroffen.

Das Stadiongelände ist eingezäunt und nur über verschließbare Tore zugänglich. Der Zugang von der Allee an der Breslauer Straße ist aktuell mit einem Bauzaun gesichert. Das alte Tor hatte dem Bau der Zweiburgenschule weichen müssen. Unabhängig von der sich zuspitzenden Corona-Lage wird in den kommenden Tagen dort ein neues Stadiontor eingesetzt.