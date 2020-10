Ein umweltfreundliches und ungiftiges Graffiti-Lösungsmittel sprühte Ilyess Mohammed Benhoumani mit der Hochdruckpistole direkt auf die Farbe am Mausoluem. Nach der Aktion am Donnerstag und am Freitag erinnerte nichts mehr an die Schmierereien. Foto: Kreutzer

Von Günther Grosch

Weinheim. Farbschmierereien im öffentlichen Raum sind nicht erst seit gestern ein Problem. Nichts ist den Vandalen heilig. So auch nicht die Wände des in den Jahren 1908 bis 1913 nach Plänen des Dombaumeisters von Mainz, Ludwig Becker, erstellten Berckheim’schen Mausoleums im Schlosspark. Unbekannte hatten das historische Kleinod Ende August mit wenig originellen Sprühattacken verunstaltet.

"Das ist kein Kavaliersdelikt, sondern lediglich eine brotlose Farbschmiererei", kann sich Stadtführer Franz Piva auch noch Wochen nach der Tat kaum beruhigen. Für ihn stellt das im byzantinischen Stil errichtete Jugendstil-Gebäude mit seinen 39 größtenteils unbelegten Grabkammern nicht nur eine beliebte Zwischenstation bei seinen Führungen dar. Seit etlichen Jahren ist Piva auch die treibende Kraft des von ihm gegründeten Freundeskreises "Kapelle im Schlosspark Weinheim", der sich ehrenamtlich um den Erhalt kümmert.

Tobias Renzland vom Immobilienservice Hemsbach war bei einem Spaziergang mit seiner Tochter auf die Farbschmierereien aufmerksam geworden und hatte Piva darüber umgehend informiert. "Nicht nur, dass das Ganze hässlich aussieht", so Piva: "Der Aufwand zur Entfernung der Farbe geht auch gehörig ins Geld." Glatte Flächen lassen sich leichter reinigen als grobporige Oberflächen. Die unregelmäßig geformten Basaltsteine der Kapelle zählen damit zu den schwierigen und damit teuren Fällen.

"Die Entfernung der hirnrissigen Sprayattacke hätte den Freundeskreis einen vierstelligen Betrag gekostet", hatte sich Piva kundig gemacht. Rettung in der Not nahte in der Person von Ilyess Mohammed Benhoumani, der in Weinheim eine Gebäude- und Fensterreinigungsfirma betreibt. Von Renzland auf die Schmierereien angesprochen, bot sich der 32-Jährige, in Köln zum Glas- und Gebäudereiniger ausgebildete Marokkaner an, die Schmierereien kostenlos zu entfernen. Da musste er nicht lange überlegen. Was Piva nicht nur "bemerkenswert", sondern auch eine "religionsübergreifende Geschichte und tolle Geste" findet: "Eine christliche Grabstelle wie das Mausoleum wird von einem Islamgläubigen ehrenamtlich gesäubert. Davor kann man nur den Hut ziehen."

Am Donnerstag und Freitag rückte der 2009 nach Deutschland gekommene Benhoumani mit seiner Anlage, einem leistungsstarken Kompressor sowie Spezialausrüstung zum Entfernen der Graffitis an. Unterstützung fand er dabei in dem Bauhofleiter der Stadt, Achim Winkler, der unter anderem im Schlosspark für die gärtnerische Pflege zuständig ist. Eine Plane zum Schutz der Bodenfläche und der umgebenden Bauteile war der erste Schritt.

Ein umweltfreundliches und ungiftiges Graffiti-Lösungsmittel, das mit der Hochdruckpistole direkt auf die Farbe gesprüht wurde, bildete die weitere Basis für die Reinigungsaktion. "Besondere Vorsicht walten zu lassen", hieß es für Benhoumani beim Reinigen der Fugen zwischen den Mauersteinen, die nicht ausgeschwemmt werden dürfen. Nach gut 20 Minuten "Einwirkzeit", die dem porösen Untergrund geschuldet war, kam noch einmal das Strahlgerät zum Einsatz. "Jetzt muss per Hand gebürstet werden", kündigte Benhoumani an.

Je nachdem wie tief die Farbe an manchen Stellen ins Mauerwerk eingedrungen war, musste der ganze Vorgang noch ein- oder zweimal wiederholt werden. Nach insgesamt gut siebenstündiger Arbeit gaben sich Benhoumani und Piva mit dem Ergebnis zufrieden: "Nichts erinnert mehr an die schändliche Tat der dummen Schmierfinken." "Die hoffentlich einmalig bleibt", hofft nicht nur Achim Winkler eingedenk weiterer Vandalismusfälle kürzlich im Bereich der sanitären Anlagen im Schlosspark. Belohnung für Benhoumani sowie dessen Familie und Freunde: Eine kostenlose Führung Pivas zu den Sehenswürdigkeiten der Nordstadt, wo Benhoumani seit Juli 2019 "der Liebe wegen" wohnt.

Sollten die Täter ermittelt werden – der Stadtführer und der Freundeskreis der Kapelle haben Strafanzeige erstattet – "werden ihnen die real anfallenden Kosten einer Reinigungsaktion voll umfänglich in Rechnung gestellt", so Piva.