Weinheim. (pol/van) Innerhalb nur einer halben Stunde überfiel in den Abendstunden des Mittwochs ein Mann eine Bäckerei und ein Toto-Lotto-Tabakwarengeschäft in Weinheim.

Wie die Polizei berichtet, betrat der Täter um 17.20 Uhr den Verkaufsraum der Bäckerei in der Müllheimer Straße. Er bedrohte die beiden Angestellten mit einem Messer und ließ sich anschließend die Tageseinnahmen aus der Ladenkasse aushändigen. Mit mehreren Hundert Euro Bargeld flüchtete er zu Fuß in Richtung Innenstadt.

Um 17.45 Uhr erschien dann vermutlich derselbe Täter in einer Toto-Lotto-Annahmestelle in der Hauptstraße, wo er auf den Ladeninhaber und einen Kunden traf. Auch hier ging er in gleicher Manier vor, zückte ein Messer und forderte Geld. Dieses Mal setzte der Mann gegen seine Opfer noch ein Reizstoffsprühgerät ein. Sie erlitten Augenreizungen.

Der Ladeninhaber setzte sich dennoch zur Wehr und schlug den Räuber mit einem Stock in die Flucht. Ohne Beute flüchtete dieser dann in Richtung Dürerstraße/Grundelbachstraße.

In beiden Fällen wird der unmaskierte Täter wie folgt beschrieben: etwa 30 Jahre alt, 1,65 bis 1,70 Meter groß, bekleidet mit einer dunklen Jacke. In einem Fall wird er als schlank und mit ungepflegten gelben Zähnen beschrieben, in dem Fall, bei dem er keine Mütze trug, soll er kurzes, dunkelblondes Haar gehabt haben.

Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen, Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst entgegen, Telefon 0621/174-4444.