Weinheim-Oberflockenbach. (web/zg) Die Inbetriebnahme des Glasfasernetzes in Weinheim-Oberflockenbach steht kurz bevor. Das teilt die Firma NetComBW mit. Der Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar (fibernet.rn) habe die passive Infrastruktur im Auftrag der Stadt Weinheim aufgebaut, indem er Glasfaserkabel bis an die Technikstandorte der NetComBW verlegte, heißt es. Diese Maßnahme sei nun abgeschlossen.



Die NetCom BW wiederum habe die öffentliche Ausschreibung für den Netzbetrieb gewonnen, teilt die Firma weiter mit. Damit ist die NetComBW künftig die Betreiberin des neuen Breitbandnetzes in Oberflockenbach. Aktuell und bis Ende des Monats führe die Firma letzte technische Arbeiten aus, dann sollen die Teilnehmer-Anschlüsse Schritt für Schritt aufgeschaltet werden. Die NetComBW werde nach Inbetriebnahme des Netzes in Oberflockenbach Produkte anbieten, sowohl für Privat- als auch für Geschäftskunden.

Interessierte sollen ihren bestehenden Vertrag nicht selbst kündigen, sondern sich an die NetComBW wenden, rät die Firma. Sobald die Inbetriebnahme des Netzes erfolgt, kümmere sich die NetCom BW um die Kündigungen bei "Altanbietern" und um die neuen Kundenaufträge.

Oberbürgermeister Manuel Just zeigte sich in einer Zuschrift an die Medien erfreut über den "vielleicht eher kleinen Schritt für das schnelle Internet im Land, aber einen ganz großen für unseren Ortsteil Oberflockenbach". Er dankte den Bürgern im Odenwald-Ortsteil für die lange Geduld mit dem Projekt, in dem "nicht immer alles ganz glücklich gelaufen" sei. Aber nun habe der Zweckverband Fibernet doch "seinen Job sehr ordentlich gemacht".

Das schnelle Internet nutze auch den öffentlichen Einrichtungen Weinheims, denn nun könne die Stadt endlich die digitale Ausstattung der Theodor-Heuss-Grundschule in Oberflockenbach voranbringen. Vor allem aber durch das Thema Homeoffice hat das "schnelle Internet" im ländlichen Raum in den zurückliegenden Monaten nochmals eine neue Bedeutung gewonnen.

OB Just dazu: "Der Anschluss ans schnelle Internet kommt wirklich keinen Tag zu früh." Mit dem Lückenschluss im Odenwald sei die Große Kreisstadt nun flächendeckend gut aufgestellt beim "schnellen Internet", was insgesamt auch den Wirtschaftsstandort Weinheim aufwerte. Auch wenn die Entwicklung der letzten Wochen, zum Beispiel mit Netzproblemen in Lützelsachsen, gezeigt habe, dass die Netzbetreiber derzeit gezwungen sind, auf neue Anforderungen zu reagieren. Die Stadt gehe davon aus, dass dies auch in Oberflockenbach vom neuen Netzbetreiber beachtet wird.

Info: Für eine Beratung vorab können sich Interessenten gerne an die Vertriebspartnerin der NetComBW wenden. Dies ist die Firma DynaXess. Kontakt unter info@dynaxess.de. Tel.: 0621 / 44 59 59 13 und 0176 / 20 90 89 76.