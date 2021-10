Von Günther Grosch

Weinheim. Angesichts des großen Interesses, das die Veranstaltung fand, ist es keine Übertreibung: Mit dem ersten von der "Ärztevereinigung Regiomed", den "Therapeuten", dem "Runden Tisch Demenz" und der Stadt Weinheim gemeinsam ausgerichteten Gesundheitstag "wächst zusammen, was zusammengehört", so der Sprecher der Ärztevereinigung, Friedrich-Karl Schmidt. Er erntete von Thilo Füller ("Die Therapeuten") sowie Amtsleiter Claus Hofmann und Ute Schleh vom städtischen Amt für Soziales, Jugend, Familie und Senioren keinen Widerspruch. Auch sie stuften das neue Format und die davon ausgehende Dynamik als "tolles neues Kapitel" ein. Alle Beteiligten könnten gleichermaßen davon profitieren.

Nicht zuletzt im Gedenken an den vor rund zwei Jahren verstorbenen Gründer des "Runden Tisches Demenz", Dieter Gerstner, "lebt hier etwas weiter, was durch ihn auf die richtige Spur gebracht wurde", sagte Amtsleiter Hofmann. Dies auch unter der Perspektive, dass in Weinheim spätestens in zehn Jahren 53 Prozent der Einwohner über 65 Jahre alt sein werden. Dennoch brauche sich kein Bürger größere Sorgen zu machen, so Oberbürgermeister Manuel Just. Weinheim sei eine Stadt mit hohem sozialen Anspruch und funktionierenden Netzwerken. Der Gesundheitstag biete den besten Beweis für diese "zugegebenermaßen selbstbewusste Aussage".

Gut 30 Stände mit Spezialisten aus allen relevanten Fachbereichen waren in der Halle, aber auch davor konnte man Mobilitätshilfen testen und in einem Marketingbus Präventionsangebote wahrnehmen. Foto: Dorn

In seinen Augen bündelt die Veranstaltung Kräfte. Dies sei nötig, um den allein schon aus demografischen Gründen wachsenden Herausforderungen standzuhalten, erklärte Just. Die Erkenntnis, dass es mehr und mehr Menschen gibt, "die älter werden, aber nicht alt sein wollen", veränderte den Blick auf die medizinische Versorgung in der Kommune. Die Schnittmengen von Pflege und Medizin würden zunehmend an Bedeutung gewinnen. Nicht zuletzt aus diesem Grund begeistere ihn ein weiterer Punkt der Veranstaltung: Neben der Verdichtung von Ressourcen und Expertise sei dies das Zusammenspiel von Haupt- und Ehrenamt. Dies sei auch an vielen anderen Stellen in der Stadt das Erfolgsrezept für das Gelingen von Projekten. Das Motto des Gesundheitstags "Medizin und Pflege zum Anfassen" sage aus, dass hier Fachlichkeit um Transparenz und Bürgernähe ergänzt wird.

Einen Wermutstropfen mochte Just jedoch nicht verhehlen: "Die Ende des Monats bevorstehende Verabschiedung von Claus Hofmann in den Ruhestand." Noch vor dessen offiziellem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst wolle er es nicht versäumen, Hofmann in großer Runde zu danken, so der OB: "Er ist ein Netzwerker, ein Amtsleiter mit hoher Identifikation mit unserer Stadt, seiner Arbeit und unseren Menschen." Mit Hofmann gehe "viel Wissen und vielleicht noch mehr Menschlichkeit", bedauerte Just.

Den ersten Bonuspunkt des Tages hatte bereits lange vor der offiziellen Eröffnung das Mobile Impfzentrum des Rhein-Neckar-Kreises für sich verbuchen können. Mehr als 120 Menschen seien vor dem Impfzelt angestanden, um sich eine Corona-Schutzimpfung verabreichen zu lassen. In der Mehrzahl seien dies ältere Menschen gewesen, die sich eine dritte Impfung geben ließen, so Andreas Marg, Vorsitzender des "Fördervereins Leben mit Demenz Weinheim". Aber auch Jüngere standen noch bis am späten Nachmittag in der langen Warteschlange an.

Nach Angaben von Stadtsprecher Roland Kern haben innerhalb von sechs Stunden Öffnungszeit über 500 Menschen den Gesundheitstag besucht, wo sie sich informierten und sich mit einer Vielzahl an Referenten austauschten.

Im großen Saal der Stadthalle und auf dem Gelände drum herum gab es Angebote zu Prävention, Therapie und Mobilität. Foto: Dorn

In der Stadthalle gab es gut 30 Stände aus allen Fachbereichen. Sie verliehen dem Saal das Flair einer Gesundheitsmesse. Die Vorträge reichten von "Sport im Alter" über "Seniorengerechte Zahnheilkunde" und "Pflegen und Leben in Balance" bis hin zu "Pflanzliche Medikamente in der Hausapotheke". Abgerundet wurde das Ganze durch die Vorstellung der von Sven Holland entwickelten "Weinheimer Senioren-App". Diese bot der Leiter der "Jugendmedien Weinheim" gleich zum Herunterladen vor Ort an.

Für die neuesten Bluetooth-fähigen und per Akku aufladbaren Hörgeräte waren ebenso viele Menschen "ganz Ohr" wie für die Aufklärungsarbeit der Polizei in Sachen Enkeltricks, Schockanrufe und Einbruchsschutz. Wer auf der Suche nach kleinen oder großen Helfern wie einer Aufsteh- und Greifhilfe oder der "Geheimwaffe gegen Körperverspannungen" war, befand sich am Stand des Sanitätshauses Krüger an der richtigen Stelle. Als weiterer Baustein wartete auf dem Vorplatz der Stadthalle der Präventionsbus der Firma Böhringer-Ingelheim. Seine inneren Werte: Unter anderem die Möglichkeit zum Blutdruck- und Blutzuckermessen. Eine E-Bike-Station ermutigte zum Ausprobieren ebenso wie ein "Wegweiser durch die digitale Welt" zum Mitnehmen.

Weil zum Erhalt der Gesundheit auch das Lachen gehört, verabreichte Apotheker und Mundartkabarettist Markus Weber eine nachhaltige Dosis. Denn merke, so Weber: "Wonn Woinemer kronk sin, donn sin se net nur oannaschda kronk wie oannere." Sie verfügen zudem über eine andere Anatomie sowie andere innere ("Herzbennel") und äußere Organe als etwa Hamburger. Von "Mer is heit sou blimerand" über "die Bips" (eine Krankheit, die nur Woinemer Frauen bekommen können) bis hin zu "malad", "der hot di Kränk" und den "Männerschnubbe" als vorletzte Stufe zur letzten Ölung ("der mescht’s nimmi long") reichte die Kaskade der Gesundheitsrisiken. Dagegen hilft als letztes Mittel die Lewwerworscht-Therapie: Ein guter Tropfen Wein, weil "heit is mer moi Lewwer worscht".