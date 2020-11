Weinheim. (web) Tierschützer ordneten die Beschlüsse als "tollen Erfolg mit bitterem Beigeschmack" ein. Der Gemeinderat hat am Mittwochabend mehrheitlich beschlossen, Tierliebhabern vom kommenden Jahr an die Hundesteuer zu erlassen, wenn diese ihren "besten Freund" aus dem Weinheimer Tierheim holen. Anders als in der "alten" Satzung gilt die Befreiung nicht nur ein Jahr lang, sondern lebenslänglich – bezogen auf das Leben des Tiers. Die GAL hatte den entsprechenden Vorschlag eingebracht und letztlich durchgesetzt.

Eine Niederlage handelte sich die derzeit größte Fraktion jedoch ein, als sie vorschlug, auch aus dem Heim gerettete Listenhunde (landläufig: "Kampfhunde") besserzustellen. Diese hätten – sofern Wesenstest und Hundeführerschein vorliegen – aus Sicht der lokalen Grünen zumindest auf die Höhe der regulären Hundesteuer in Höhe von 108 Euro herabgestuft werden können. Hintergrund: Seit Anfang 2020 gelten in Weinheim massive Steuererhöhungen für Listenhunde.

Die Mehrheit im Rat findet aber, dass diese Steuerungsmöglichkeit durchgehend genutzt werden muss, um die Zahl dieser – bei falscher Handhabung – potenziell gefährlichen Tiere zu reduzieren. Oliver Kümmerle (Freie Wähler) schlug vor, auf die Hälfte der Kampfhundesteuer (von derzeit 648 Euro) zu gehen. Aber auch dieser Vorschlag fiel durch.