Weinheim-Lützelsachsen. Es ist ein durchaus veritabler Sachschaden, aber vor allem ein großes Ärgernis: Unbekannte haben einen der neuen Tische an der Wanderhütte auf der Kuppe des Geierskopfes beschädigt. Der fast zur Hälfte verkohlte Tisch ist offenbar das Resultat einer Party, die hier in der Nacht auf Samstag über die Bühne ging. Davon zeugte auch eine Menge liegengelassener Müll. Der war aber nicht der Grund, weshalb eine Joggerin am Samstagmorgen um 8 Uhr die Polizei informierte. Die Sportlerin hatte Brandgeruch bemerkt. Und tatsächlich: Einer der Tische ist regelrecht durchgeschmort, vermutlich weil die Unbekannten einen glühenden Einweggrill darauf abgestellt hatten. Noch größere Schäden konnten zum Glück verhütet werden.

Ortsvorsteherin Doris Falter – eine Kennerin und Verehrerin ihres Ortsteils – erklärt im RNZ-Gespräch, warum der 313 Meter hohe Berg erst im Februar zwei neue Tische und vier neue Bänke erhalten hat. "Letztes Jahr ist der Pavillon auf der Bergkuppe 100 Jahre alt geworden", erklärt sie. Hier enden zwei Wanderwege, einer ist eher komfortabel, der andere eher alpin. Ersterer ist 75 Gehminuten von Lützelsachsen entfernt, Letzterer eine knackige halbe Stunde. Früher sollen Väter hier mit ihren Söhnen gewandert sein, während daheim das Sonntagsessen vorbereitet wurde. Heute gehört die Kuppe zum Verlauf des überregional beworbenen Burgensteigs, der selbstverständlich für die ganze Familie gedacht ist.

"Eine sehr großzügige Bürgerin hatte sich bereit erklärt, zum Jubiläum Bänke und Tische zu finanzieren", so Falter. Zwar gab es zuvor schon einen Rastplatz, aber dem hatte der Rost arg zugesetzt. Corona verzögerte die Dinge, doch Anfang 2021 war es so weit: Die Außenmöbel aus Akazienholz – gefertigt von Spezialisten in Ostdeutschland – kamen auf dem Lützelsachsener Hausberg an. "Es sind sehr massive Bänke und Tische, aber sie wirken nicht übertrieben urig", lobt Falter.

Damit steht sie nicht allein: "Ich bin wieder und wieder auf die Sitzgruppe angesprochen worden. Die Leute waren begeistert, dass man hier oben rasten und eine Kleinigkeit essen konnte." Auch aufs Detail hatte man geachtet: Tische und Bänke wurden so angeordnet, dass der alte Vermessungspunkt des 313-Meter-Berges zu sehen ist. Nun ist einer der Tische schon wieder wertlos, was Falter verärgert. "Wenn die Leute ihren Müll liegen lassen, ist das auch nicht schön. Aber wir können ihn wegräumen. Das hier kann man nicht einfach so reparieren." Alles in allem sei das Ensemble immerhin 3500 Euro wert.

Eigentlich habe sie vorgehabt, irgendwann die Verwaltungsspitzen, die Ortschaftsräte, einige Forstvertreter und nicht zuletzt den einen oder anderen Mitarbeiter des Bauhofs auf die Bergkuppe einzuladen, so Falter. Daraus wird wohl erst mal nichts. Die Beschädigungen hoch über dem Ortsteil stimmen sie eher ratlos.

Eigentlich seien ausufernde Feiern oder gar Vandalismus an dieser Stelle selten, sagt sie. In einem tiefer gelegenen Wanderpavillon an einem anderen Hang finde sie viel öfter Glasscherben: "Mein Mann und ich haben dort schon öfter aufgeräumt, damit sich die Tiere von Hundebesitzern nicht verletzten." Falter liegt es fern, irgendwen zu verdächtigen. Aber sie zieht durchaus in Erwägung, dass angesichts der zuletzt verstärkten Beobachtung des Schlossparks die eine oder andere Party in den Wald verlagert worden sein könnte. Den verkohlten Tisch auf dem Geierskopf könne man auf die Dauer nicht so lassen, sagt sie. "Aber er bleibt nun erst einmal, wie er ist. Vielleicht denken die Leute dann nach."

Info: Zeugen melden sich unter Tel. 06201/10030 bei der Polizei.

Weinheim. (pol/rl) Bei einer Feier beschädigt wurde die Geierskopf-Hütte bei Lützelsachsen in der Nacht zum Samstag. Wie die Polizei mitteilt sollen die Feiernden dabei eine große Menge Müll sowie zahlreiche leere Getränkeflaschen zurückgelassen haben. Zudem hinterließen sie auf einem von zwei neu aufgestellten Holztischen vor der Hütte ein Brandloch, dass vermutlich durch einen Einweggrill verursacht wurde. Der Grill wurde ebenfalls vor Ort zurückgelassenen, was nicht ungefährlich war.

Doch glücklicherweise entdeckte eine Joggerin am Samstagmorgen gegen 8 Uhr die Hinterlassenschaften an der Hütte. Sie verständigte die Polizei, sodass eine weitere Brandgefahr schnell ausgeschlossen werden konnte.

Wie hoch der Sachschaden ist, sei noch unklar, teilte die Polizei mit. Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Wer in der Nacht zum Samstag Personen an der Hütte gesehen hat oder sonstige sachdienliche Angaben machen kann, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06201/10030 zu melden.