Weinheim. (RNZ) Es war ein Geburtstagsständchen aus vielen Hundert Kehlen. "Happy Birthday, dear Marion", sangen die Besucher des Dürreplatzfests am Vorabend des Weinheimer Herbsts. In der Tat: Marion La Marché, die stimmgewaltige Sängerin der Partyband Sweat, hatte am Samstag Geburtstag. Und den wollte sie in Weinheim feiern: ihrem Geburtsort.

Sie hat es nicht bereut. Das Dürreplatzfest wurde zur "Party für Marion". Nach Angaben der Stadt Weinheim kamen im Verlauf des Nachmittags und des Abends mehr als 1000 Besucher auf den Platz an der Weinheim Galerie, wo Weinheims Pressesprecher Roland Kern seit vier Jahren für den Stadtjugendring das Musikfest organisiert. Seinen Aussagen zufolge war die Stimmung dieses Mal grandios.

Traditionell eröffnen am Nachmittag Schüler- und Newcomer-Bands das Programm: Diesmal betraten die Paraberries, vier Jungs aus dem Werner-Heisenberg-Gymnasium, als Erste die Bühne. Gleichaltrige Fans hatten sie in Scharen begleitet. Pat Fisher und seine Soundcreation-Band folgten mit Soulsongs zum Mitsingen. Dann gab es von Woinem Brass, den Blechbläsern der Musikschule Badische Bergstraße, auf die Ohren: passend zum Fassbieranstich mit Getränken aus einer lokalen Brauerei.

Dank der Unterstützung zweier Hauptsponsoren aus Weinheim und der Region sei es erneut gelungen, einen ganzen Tag Live-Musik ohne Eintritt anzubieten, betont die Stadt. Zum Programm zählte auch der mit Spannung erwartete Auftritt der Newcomer-Band "Exact" - und die sechs jungen Musiker aus dem Raum Weinheim lieferten ab. Ein erster Höhepunkt war ein emotionales Duett: Shadow, im Original von Lady Gaga und Bradley Cooper. Schon nach den ersten Riffs von Markus Herrmann, des Weinheimer Gitarristen der Band Sweat, hielt es die meisten Festbesucher nicht mehr auf den Plätzen.

Zu den Ohrwürmern der Pop- und Soulgeschichte tanzten und jubelten die Fans dem bestens gelaunten Geburtstagskind und ihrem Gesangspartner "Vince the Prince" bis nach 22 Uhr zu. Und zum Abschied gab es noch mal ein "Happy Birthday!" für die "Souldiva" des Abends: Mario La Marché.