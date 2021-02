Eine der ersten S-Bahnen, die am 13. Dezember 2020 in Sulzbach eintrafen. Foto: Dorn

Von Philipp Weber

Weinheim. Es war ein Termin von stadtgeschichtlicher Bedeutung, auch wenn er aufgrund der Pandemie praktisch ohne Publikum blieb: Mitte Dezember hielten erstmalig S-Bahnen, nicht nur in Weinheim – sondern auch am neuen Haltepunkt in Sulzbach. Die Aktiven im Ortsteil und ihre "Verbündeten" innerhalb der Stadtverwaltung wurden für ihren zum Teil jahrzehntelangen Einsatz belohnt. Herausragendes Beispiel: der CDU-Lokalpolitiker Karl Zöller.

Dennoch häufen sich mittlerweile die Beschwerden. Vor allem in Lützelsachsen macht sich Enttäuschung breit. Denn im Westen dieses Stadtteils halten anstelle der S-Bahn-Linie 6 (Bensheim, Mannheim, Mainz) "nur" Regionalbahnen (RB 67-69), die unter anderem Wiesloch, Heidelberg und Frankfurt anfahren. Mannheim-Pendler empfinden das als Ärgernis.

Auch der GAL sind die Reklamationen nicht verborgen geblieben. Die Grün-Alternativen bitten die Verwaltung, bei der NVBW (Nahverkehrsgesellschaft Baden- Württemberg) einen Antrag einzureichen, der eine Verbesserung des Taktes zum Ziel hat, auch in Sulzbach. Schließlich halten im nördlichen Ortsteil die S-Bahnen, aber dafür rauschen die Regionalbahnen vorüber. "Wir haben festgestellt, dass Verbesserungen möglich sind", so die GAL in einem Schreiben an OB Manuel Just, das den Medien zuging: "Sowohl für Lützelsachsen als auch für Sulzbach sollte tagsüber ein Halbstundentakt der S-Bahn möglich sein."

Derzeit halte die stündliche S-Bahn-Linie 6 von und nach Bensheim nicht in Lützelsachsen und die ebenfalls stündliche Regionalbahn-Linie RB 67/68 von und nach Frankfurt nicht in Sulzbach, haben die GAL-Aktiven festgestellt. Dies geht – formal richtig – auf eine Vorgabe der Bahnsparte "DB Netz" aus dem Jahr 2011 zurück. Der Haltepunkt in Sulzbach konnte nur gebaut werden, weil Lützelsachsen damals bereit war, auf jeden zweiten Halt zu verzichten. Ergebnis: Es wird einmal pro Stunde in Lützelsachsen (RB 67/68) und einmal in Sulzbach (S6) gehalten. Der Grund für die Beschränkung der Halte war die dichte Belegung der Bahnstrecke, der Main-Neckar-Bahn.

In Bezug auf Sulzbach und Lützelsachsen bedeutet dies, dass mit der Sulzbacher Haltestelle ein zusätzlicher Halt hinzugekommen wäre – und der hätte alle Folgezüge um zwei Minuten ausgebremst. Also mussten sich Lützelsachsen und Sulzbach zu dem "Wechseltakt" verpflichten. Dass eine ideale Lösung anders aussieht, ist unter Kommunalpolitikern ein offenes Geheimnis. Als der Sulzbacher Bahnhof noch in der Mache war, hofften einige, dass sich das Problem auf lange Sicht erledigt: Immerhin ist eine neue (Schnell-)Zugverbindung von Mannheim nach Frankfurt im Gespräch. Diese würde die vorhandenen Verbindungen entlasten – und wohl auch das Weinheimer Problem lösen.

Doch so lange will die GAL nicht warten: Aus Sicht der Fraktion hat sich viel getan seit 2011: "Zum einen sind auf der RB 67/68 seit drei Jahren die beschleunigungsstärkeren und schnelleren Bombardier-Twindexx-Triebzüge unterwegs, zum anderen auf der S 6 seit Dezember die ebenfalls stärkeren Siemens-Mireo-Triebzüge", so die GAL: "Uns ist bekannt, dass aufgrund von Auslieferungsproblemen seitens Siemens die komplette Umstellung auf Mireo noch bis Jahresende dauert. Zum Fahrplanwechsel sollte sie jedoch abgeschlossen sein." Auch der Fahrplan habe noch Luft. So brauche die S 6 von Ladenburg bis Weinheim Hauptbahnhof zehn Minuten, die Züge der Linie RB 67/68 fahren neun Minuten, obwohl sie zusätzlich in Lützelsachsen halten. Schlussfolgerung: Auch die S 6 könnte in Lützelsachsen halten und mit ihren zehn Minuten auskommen. Die Stadt solle beantragen, spätestens ab Dezember 2021 die S 6 auch in Lützelsachsen und die RB 67/68 auch in Sulzbach halten zu lassen.

Für das Stadtplanungsamt sei das Thema nicht neu, so die Pressestelle der Stadt. Es gebe noch Abstimmungen mit dem NVBW und der Bahn. Ob es Sinn ergibt, einen formalen Antrag zu stellen, werde geprüft: "In jedem Fall schadet Rückenwind aus dem Gemeinderat nicht."