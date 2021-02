Von Philipp Weber

Weinheim. "Es ist wirklich ein Trauerspiel", sagt SPD-Fraktionschefin Stella Kirgiane-Efremidou: "Nachdem die ersten vier von neun Bäumen gefällt waren, hätte ich weinen können." Doch so weit kam es nicht, denn die Lokalpolitikerin musste reden: Schon am Montagmittag kamen die Beschwerden erschütterter Bürger bei ihr an, da die Fällarbeiten bereits am frühen Morgen begonnen hatten. Die Empörung über die Rodung von neun Platanen an der Allee zwischen Breslauer Straße und Stadioneinfahrt war groß. Und dass Kirgiane-Efremidou auch Chefin einer Gastronomie an der Allee ist, weiß man in der Weststadt. "Wir als Stadträte hatten den Bürgern immer weiterkommuniziert, dass zwei, drei Bäume für den Haupteingang des neuen Schulzentrums fallen müssten", so Kirgiane-Efremidou. Man habe sich auf die Angaben der Verwaltung verlassen – auch weil die über 50 Jahre alten Bäume und ihre in den Straßenbelag hineingewachsenen Wurzeln nicht vom Himmel fielen.

Doch dann ging es sehr schnell: Die Verwaltung informierte die Ratsfraktionen am Donnerstag vergangener Woche darüber, dass nun doch mehr Bäume gefällt werden. Aber laut Kirgiane-Efremidou hatte kein Stadtrat damit gerechnet, dass die Arbeiten schon Montagfrüh beginnen. "Ansonsten hätten wir die geplante Rodung am Montag im Ältestenrat des Gemeinderats angesprochen und Alternativen vorgeschlagen", sagt sie. Aus ihrer Sicht wäre es eventuell eine Möglichkeit gewesen, den Wendehammer am Schuleingang ein Stück weit vom geplanten Standort weg zu verlegen, um die Bäume zu retten.

Ihre Fraktion steht hinter ihr: Die SPD-Stadträte seien fassungslos und verärgert, heißt es in einer Pressemitteilung. Weder Verwaltung, noch Planungsbüro hätten den Gemeinderat adäquat informiert: "Uns zwei Tage vor dem Fällen davon zu unterrichten, dass die Bäume oberflächliche Wurzeln haben und der Wendehammer nicht gebaut werden könne, wenn sie stehen bleiben, ist eine Frechheit."

Die SPD-Fraktion fordert von der Verwaltung, dass sie klarstellt, wieso die Information erst so spät an den Gemeinderat ging. Außerdem müsse der zeitliche Ablauf rekonstruiert werden: Nur so werde ersichtlich, ab wann Planungsbüro und Baufirma wussten, dass sie mehr als nur zwei bis drei Platanen fällen lassen müssen. "Man hat eine wunderschöne kleine Allee geopfert, ohne Rücksicht auf Verluste. Somit sind nicht nur neun wunderschöne Bäume weg, sondern auch ein großes Stück Vertrauen gegenüber Verwaltung und Projektplanung." Kirgiane-Efremidou argumentiert zudem mit dem Klimaschutz, womit sie der GAL in nichts nachsteht: Die Grün-Alternativen sehen in der Rodungen am Weg zum Stadion und zum Eingang des neuen Schulzentrums einen Planungsfehler der Stadt. Man fordere nun einen ausführlichen Bericht über alle Baumfällungen sowie Ersatzpflanzungen im öffentlichen Raum und im Zuge von Baumaßnahmen, um das Geschehen in den letzten drei Jahren überschauen zu können, teilt die GAL mit.

Darüber hinaus verlangt die Fraktion ein anderes, sensibleres Vorgehen bei Planungen. "Wir können und wollen es uns nicht mehr leisten, dass die Stadt mitten in der Klimakrise neun gesunde Bäume im öffentlichen Raum fällt, weil sie einem Wendehammer im Wege stehen", so Fraktionsvorsitzende Elisabeth Kramer. "Wie soll die Stadt die hohe Bedeutung des Klimaschutzes und ihre Appelle an die Bürgerschaft, selbst mehr dazu beizutragen, noch glaubhaft rüberbringen?", fragt sie sich. Ihr Kollege Uli Sckerl stellt eine Häufung von Fällmaßnahmen fest, die der Bürgerschaft zu wenig vermittelt würden. Das gelte sowohl für die vor einigen Tagen erfolgten Rodungen im Park des bisherigen GRN-Betreuungszentrums als auch jetzt für die Platanen am Schulzentrum, ergänzt Stadtrat Stefano Bauer. Für Sckerl werden planerische Mängel sichtbar, wenn erst wenige Tage vor dem Ende der Fällperiode am 1. März festgestellt wird, dass sich Bäume und Straßenbau in die Quere kommen. Das müsse viel früher im Blickfeld sein, um Zeit für die Prüfung von Alternativen zu haben, findet auch er.

Eine weitere Konsequenz ist für die GAL die "immer noch ausstehende" Baumschutzsatzung: "Das Warten auf die Satzung dauert zu lange. Die Verwaltung muss liefern. Viele Bürger wundern sich, wie schutzlos unsere Bäume sind."