Weinheim. (RNZ) Die Stadt Weinheim baut weiter ihre Teststrategie an den Schulen aus und geht mit eigenen Ideen voran: Nach Angaben von Pressesprecher Roland Kern hat das Amt für Bildung und Sport für jedes Kind, das nach den Osterferien den Präsenzunterricht besuchen soll, einen Antigen-Selbsttest ausgeteilt. Diese Tests sollen unter Aufsicht der Eltern am letzten Sonntag der Osterferien, 11. April, zu Hause vorgenommen werden. Damit solle weitgehend sichergestellt sein, dass kein infiziertes Kind am ersten Schultag in den Unterricht kommt, teilt die Stadt mit.

Das Fachamt lässt den Familien den Test vor den Ferien über die Schulleitungen samt einem Anschreiben und einer Anleitung zukommen; die Tests sind für die Familien kostenlos. Das Verfahren hat die Absicht, dass Kinder, die sich in den Ferien infiziert haben, erst gar nicht in die Schule kommen, wo sie andere Kinder anstecken könnten. "Um das Infektionsgeschehen weiter einzudämmen, halten wir es für sinnvoll, dass sich alle Schülerinnen und Schüler, die nach Ostern wieder am Präsenzunterricht teilnehmen, vor dem ersten Schultag nach den Osterferien unter Aufsicht ihrer Eltern selbst testen", wendet sich Bildungsamtsleiterin Carmen Harmand an die Eltern. Sie betont, dass die Teilnahme an dieser Aktion freiwillig ist. Die Schulleitungen hätten dieses Angebot des Schulträgers jedoch "sehr begrüßt". Es gebe den Einrichtungen schließlich die größtmögliche Sicherheit zum Schulbeginn.

Ein Vorteil bestehe darin, dass die Weinheimer Kinder der Klassen eins bis sechs diese Schnelltests nun schon seit zwei Wochen zweimal pro Woche in der Schule anwenden und wissen, wie es geht. "Wir hoffen, dass der Test negativ ausfällt. Dann kann Ihr Kind die Schule am Montag ganz normal besuchen", erklärt das Fachamt gegenüber den Eltern.

Andererseits heißt es: "Sollte das Ergebnis des Tests an diesem Tag positiv ausfallen, bitten wir Sie, Ihr Kind in häuslicher Absonderung zu lassen und sich umgehend an das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises zu wenden."