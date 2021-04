Weinheim/Stuttgart. (web) Friedhild Miller hat sich um das Präsidentinnenamt beim Fußballbundesligisten VfB Stuttgart beworben. Das geht aus einer Mitteilung des Vereins hervor. Hatte sie in früheren Jahren als klagefreudige Dauerkandidatin für OB- und Bürgermeisterwahlen auch in Weinheim von sich reden gemacht, will sie nun VfB-Präsident Claus Vogt herausfordern.

Demnach endete am Montag die Bewerbungsfrist für das Präsidentenamt und für weitere Posten. Für das Amt des Präsidenten gingen fünf Bewerbungen ein. Neben Miller und Vogt wollen Wolfram Anders, Pierre-Enric Steiger und Volker Zeh die Geschicke des fußballerisch keineswegs trivialen Aufsteigers lenken.

In den nächsten Tagen werden die Unterlagen geprüft. Danach finden Bewerbungsgespräche statt. Nach Abschluss der Gespräche naht die Vorentscheidung. Denn zur Wahrheit gehört auch, dass die Vereinsbeiräte die Möglichkeit haben, den Mitgliedern nur zwei Kandidierende pro Position zur Wahl vorzuschlagen. So sehen es die Statuten des Cannstatter Bundesligisten vor. Erklärtes Ziel ist, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen.

Dies funktioniert dann folgendermaßen: Über die Nominierung der Kandidatinnen und Kandidaten wird formal ein Beschluss gefasst. Dafür genügt die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Beiratsvorsitzenden. Alle ausgewählten Kandidaten erhalten dann die Möglichkeit, sich im Vorfeld der Mitgliederversammlung am 18. Juli vorzustellen.

Dass der Beirat Friedhild Miller schon vorher aussortiert, ist – mit Verlaub – wahrscheinlich. Es wäre nicht das erste Mal.