"Fridays for Future"-Demo in Weinheim. Archivfoto: Dorn

Weinheim. (RNZ) Im Vorfeld der Kommunal- und Europawahlen am kommenden Sonntag ruft die Klimaschutz-Bewegung "Fridays for Future" bereits am morgigen Freitag, 11 Uhr, zu einer Demonstration in Weinheim auf.

Der Protestzug soll dieses Mal auf dem Parkplatz hinter der alten Uhlandschule (Café Central) starten. Von dort aus ziehen die Demonstranten durch die Bahnhofstraße zum Marktplatz. Es sind alle zum Mitdemonstrieren eingeladen, die sich für Klimaschutz einsetzen wollen.

Bereits am 5. April hatten Schüler erstmals in Weinheim für eine bessere Klima-Politik demonstriert. "Rund 500 Menschen haben sich beteiligt und ein Zeichen für den Klimaschutz gesetzt", erinnern die Veranstalter an Weinheims erste "Fridays for Future"-Demo: "Am Sonntag finden in Deutschland Europawahlen statt, und Klimaschutz hat sich zu einem der wichtigsten Themen in diesem europaweiten Wahlkampf entwickelt. Überall streiken und demonstrieren Menschen, um auf die entscheidende Klimawahl hinzuweisen", heißt es im Demonstrationsaufruf, in dem auf dramatische Entwicklungen hingewiesen wird.

Laut dem Weltklimarat (IPCC) sind die kommenden zehn Jahre entscheidend, wenn die Ziele des Ende 2015 verabschiedeten Pariser Klimaschutzabkommens erreicht werden sollen. Da das EU-Parlament nur alle fünf Jahre gewählt wird, könnte seine künftige Zusammensetzung diese zehn Jahre entscheidend prägen: "Das Ergebnis der Wahl wird zeigen, ob Europa Klimaschutz ernst nimmt oder nicht."

Um auf diesen Zusammenhang aufmerksam zu machen, wollen Jugendliche deutschlandweit unter dem Motto "Europawahl ist Klimawahl" demonstrieren.