Freudenberg in Weinheim. Foto: Kreutzer

Weinheim. (web) Es ist längst alles vorbereitet – und am Mittwoch kann es endlich losgehen: Die Impfstraße für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Unternehmensgruppe Freudenberg sowie weiterer Firmen im Industrie- und Technologiepark steht vor der Eröffnung. Das teilte eine Freudenberg-Sprecherin auf Anfrage mit. Zwar sind Impfstoffe landauf, landab nach wie vor nicht im Überfluss vorhanden; aber für die Weinheimer Industrie- und Technologielandschaft stehen nun immerhin 500 Dosen des Biontech-Präparats "Comirnaty" zur Verfügung, die aller Voraussicht nach auch von Mittwoch an verabreicht werden, so die Sprecherin weiter. Das Unternehmen werde weitergehende Informationen herausgeben, sobald die Impfungen starten.

Die dazu notwendigen Vorrichtungen hat der Arbeitsmedizinische Dienst aufgebaut. Dabei ist offenbar so etwas wie ein firmeninternes Impfzentrum entstanden, in dem die Mitarbeitenden einen Parcours durchlaufen – quasi analog zu den Zentralen Impfvorrichtungen des Landes oder den Kreisimpfzentren. Natürlich hoffen die Weinheimer Industrie- und Technologiefirmen auf weitere Impfstofflieferungen, um zum Erfolg der bundesweiten Impfkampagne beitragen zu können.