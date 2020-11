Die Projektbeteiligten freuten sich am Mittwochvormittag über den termingerechten Abschluss der Brückenbauarbeiten an der „Zwillingsbrücke“. Auf 1,8 Millionen Euro belaufen sich die Herstellungskosten; 85 Tonnen Betonstahl wurden hier verarbeitet. Foto: Dorn

Von Günther Grosch

Weinheim. "Die Wertschöpfung des Bauwerks für die städtische Infrastruktur ist enorm": Erster Bürgermeister Torsten Fetzner, der Leiter des städtischen Tiefbauamtes Udo Wolf und sein Kollege Christian Wind mochten am gestrigen Mittwochvormittag ihre Freude und Genugtuung über den termingerechten Abschluss der Brückenbauarbeiten an der "Zwillingsbrücke" nicht verhehlen. Gut 13 Monate nach Baubeginn ist die zwischen Hauptbahnhof und Kapellenstraße gelegene Doppelbrücke über die Alte und Neue Weschnitz für den Verkehr wieder befahrbar. Was auch deshalb von Bedeutung ist, weil die Brücken mit einer Fahrbahnbreite von 6,50 Meter im Falle einer Sperrung der parallel dazu verlaufenden Bundesstraße 3 die einzige Umleitungsstrecke in die Nordstadt darstellen.

Das Brückenbauwerk setzt den Schlussstein unter die 2013 begonnene Umgestaltung rund um den Hauptbahnhof zur Verknüpfung und Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs. Zur Gesamtmaßnahme gehören der Zentrale Omnibus-Bahnhof, der Bahnhofsvorplatz, die Ludwigstraße, die Postknoten-Umgestaltung sowie die Park&Ride-Anlage in der Kapellenstraße.

Fetzner verhehlte nicht, dass sich die Brückenbaumaßnahme in mehrfacher Hinsicht als "besonders schwierig" gestaltete. Sowohl im Vorfeld als auch während der Baumaßnahme musste nicht nur die Zusammenarbeit einer Vielzahl unterschiedlicher Beteiligter sichergestellt werden. Unter anderem war die Herstellung eines provisorischen Fußwegs mit der Deutsche Bahn AG zu planen und festzulegen, um eine kurze fußläufige Verbindung zwischen dem Park&Ride-Parkplatz in der Kapellenstraße und dem Hauptbahnhof über das Bahngelände während der gesamten Bauzeit zu gewährleisten. Darüber hinaus musste mit dem Wasserrechtsamt Heidelberg eine Vereinbarung getroffen werden, um den ordnungsgemäßen Wasserlauf der Weschnitz insbesondere beim Abriss der alten Brückenteile sicherzustellen. Hinzu kam, dass die sich auf der "Mittelinsel" zwischen den Bauwerken befindlichen drei Gebäude der "Stadtwerke", des "Eigenbetriebs Stadtentwässerung" sowie des "Landesbetriebs Gewässer" erreichbar bleiben mussten.

Diplom-Ingenieur Hermann Rothenhöfer ging weiter ins Detail. Er erinnerte an die anfänglich "fast unüberschaubare Anzahl von Leitungen und Kabeln" verschiedener Betreiber, welche unter den alten Brücken die beiden Weschnitzarme querten. "Auch sie mussten nach dem Abriss neu verlegt und wieder miteinander verbunden werden". Insgesamt belief sich der Abbruch des Beton- und Mauerwerks auf 350 Kubikmeter. An Erdarbeiten und Baugrubenaushub schlugen 480 Kubikmeter zu Buche.

Als "Schwerpunkt" des Ganzen stellte sich der 130-Meter-Vortrieb von einem Dutzend "Stahlbetongroßbohrpfählen" mit einem Durchmesser von 1,20 Meter dar. Weitere zwölf Stahlbetonfertigteile, jede mit einem Gewicht von 13 Tonnen, wurden mit einem Autokran auf die Brückenanker aufgesetzt. Insgesamt wurden vor Ort 85 Tonnen Betonstahl verarbeitet, 480 Quadratmeter Pflaster und Asphaltbelagsarbeiten ausgeführt sowie 150 Meter Geländer und Zäune angebracht.

Worüber sich Stadtkämmerer Jörg Soballa freuen dürfte: Mit 1,8 Millionen Euro gelang bei den Herstellungskosten eine "Beinahe-Punktlandung". Die ursprüngliche Kostenberechnung hatte bei 1,782 Millionen Euro gelegen. Woher die Teilung der Weschnitz an dieser Stelle rührt, erläuterte Stadtsprecher Roland Kern. Im 16. Jahrhundert ließ Pfalzgraf Kurfürst Ludwig, der auch Erbauer des Weinheimer Schlosses war, die Weschnitz teilen, "um alles übermäßige Wasser aus dem Odenwald und Gebirge von den drei Sachsendörfern, Weinheim und Viernheim her, auf Lorsch zu in den Rhein zu leiten". "Es war also die vielleicht erste groß angelegte Hochwasserschutzmaßnahme Weinheims", so Kern.

Jetzt machte die fast 500 Jahre alte Teilung den Brückenbau zur doppelten Aufgabe. Die vorherigen Brücken stammen aus dem Jahr 1926 und sind wie die Weschnitzmauer teilweise mit Sandstein verblendet. Die neue Jahreszahl 2020 ist im Beton der neuen Brücken eingraviert.