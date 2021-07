Von Philipp Weber

Weinheim. Klare Hygienekonzepte, begrenzte Kartenkontingente, vorwiegend Interpreten aus der Region: Die erste von drei Runden des Picknickfestivals "Beat and Eat" hat am Wochenende im Weinheimer Schlosspark stattgefunden. Neben Kabarett, einer DJ-Party und Darbietungen mit gesanglichen Schwerpunkten lockte am Freitagabend ein Konzert mit einer Band, die unter anderem Rock-, Pop-, Beat- und Soulmusik zu bieten hatte – und die im Raum Heidelberg wohl jeder kennt: die Freddy-Wonder-Combo.

Picknick-Konzerte Weinheim - die Fotogalerie





















> Das Picknick-Konzept: Nachdem sich die Security im Eingangsbereich Impfnachweis oder negative Testergebnisse hatte vorzeigen lassen, war man schon mittendrin im Geschehen. Laut Veranstalterangaben verteilten sich 450 Zuschauer paar- oder gruppenweise auf Liegestühlen oder großzügig bemessenen Picknickdecken. Beides stellte der Veranstalter, die Agentur Demi-Promotion. Jede Gruppe erhielt eine Picknickbox, kontaktloses Nachordern war jederzeit möglich. Wobei sich der durch Bedienungen, Sicherheitsleute oder zur Toilette gehende Zuschauer verursachte "Verkehr" in Grenzen hielt. Die Menschen auf dem Gelände – darunter auch OB Manuel Just und seine Ehepartnerin Stefanie – konnten sich ohne Ablenkungen zu der Musik der Combo entspannen. Mit den zum Teil mitreißenden Massenevents der Vergangenheit hatte dieses Konzept aber eher wenig zu tun: Es lief eher unter dem Motto "Klein, aber fein".

> Freddys "Wundertruppe": Was soll man über Freddy Wonder und seine Mitstreiter sagen? Sie können es einfach! Für jeden Song fand sich ein passender Sänger, für jedes Solo der richtige Instrumentalist – Gäste inklusive. Diesmal war Violinist Chris Herzberger dazugestoßen. Er bekam schon zu Beginn Zwischenapplaus, als er den Song "A Horse With No Name" (Original: America) mit einem rasanten Solo bereicherte. Ganz stark waren auch seine Beiträge zu den Evergreens "Baker Street" (Gerry Rafferty) oder "Weather With You" (Crowded House). Ehe sich die anderen Interpreten benachteiligt fühlen: Ja, der Reporter hat mal Geige gespielt und weiß, dass das Gefiedel einfach aussieht – aber nur die wenigsten lernen es wirklich.

Zu Beginn picknickten laut Veranstalter 450 Zuschauer in Liegestühlen und auf Decken. Später wurde dann aber doch ein wenig getanzt oder im Stehen mitgeklatscht. Foto: Dorn

> Die Show: Es gab viel Stimmungsmache aus Wonders Trickkiste: Ein bisschen Mitjohlen zu "What’d I Say" (Ray Charles), eine Runde Mitschunkeln zu "That’s Amore" (Dean Martin) und ein wenig Mitglühen zu "Ring Of Fire" (Johnny Cash). Bei so viel Bühnenzauber verzieh das Publikum Wonder sogar, dass er den Schlosspark zum "Schlossgarten" umtaufte. Lacher rief eine andere Ansage hervor: "Ein guter Freund hat mal zu mir gesagt: ,Freddy, dein Publikum altert mit dir’", rief Wonder: "Ich liebe Euch!" Sehr schön. Und: So hoch war der Altersschnitt nun auch wieder nicht.

> Das Finale: Angefangen hatte die Show um 19.30 Uhr. Bereits gegen 21.30 Uhr ging sie auf ihr Ende zu. Freddy Wonder wusste über "böse Nachbarn" zu berichten, welche die Geräuschkulisse genau nachmessen. Letzter Song vor dem offiziellen Schluss war "Music Was My First Love" (John Miles), dessen schmissigen Schluss die Zuschauer im Stehen mit klatschten. Der Zugabe-Block mit klassischen Rausschmeißern wie Elvis Presleys "Unchained Melody" geriet aber doch noch ein paar Momente länger. Der Freddy-Wonder-Combo fiel der Abschied aus Weinheim offensichtlich nicht leicht.