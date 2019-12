Premiere: Der in der Stadt „gut angekommene“ Manuel Just hielt seine erste Weihnachtsansprache als Weinheimer Oberbürgermeister. Mit dabei war auch sein Vorgänger Heiner Bernhard. Foto: Kreutzer

Von Günther Grosch

Weinheim. Mit Posaunenklang, vielstimmigem Gesang, einem Meer aus funkensprühenden Wunderkerzen und der Premieren-Weihnachtsansprache von Oberbürgermeister Manuel Just ist am Sonntagabend der 34. Weihnachtsmarkt der Interessengemeinschaft (IG) Historischer Marktplatz in Weinheim zu Ende gegangen. "Uns wurde nur Positives zugetragen. Wir denken, dass wir wieder alles richtig gemacht haben", zog IG-Chefin Carmen Hau ("Diebsloch") auch im Namen ihres Mitstreiters Juan Salazar vom "Café Florian" nach der letzten Tasse Glühwein ein "rundum zufriedenstellendes" Resümee der zurückliegenden drei Adventswochenenden.

Dass Frau Holle fast schon traditionell auch diesmal dem Budendorf mit seinen rund 60 Verkaufsständen fern blieb, minderte weder bei den Organisatoren noch bei den Besuchern die vorweihnachtliche Stimmung. "Für das Wetter kann niemand etwas", sagte Salazar. Die von der Interessengemeinschaft beeinflussbaren Faktoren hätten dagegen erneut viele positive Effekte ausgelöst und die Menschen aus der Region auch zu einem mehrmaligen Besuch veranlasst.

"Dennoch sollten wir uns ernsthaft überlegen, ob wir nicht Frau Holles Mitgliedschaft in der IG Historischer Marktplatz kündigen", brachte Carmen Hau die Umstehenden zum Schmunzeln. Immerhin schuldet die Bettenausschüttlerin ihren Mitgliedsbeitrag schon seit einigen Jahren. Sollte Frau Holle auch im kommenden Jahr ihr IG-Konto nicht durch die Lieferung der vereinbarten "Flocken" ausgleichen, werde man sich "Gedanken machen" müssen. Angesichts des offensichtlich auch im Himmel herrschenden "Fachkräftemangels" an "Goldmaries" wolle man diesmal noch ein Auge zudrücken.

Von seinem Ambiente in der historischen Umgebung der Altstadt, der entspannten Atmosphäre, seinem musikalischen und literarischen Programmangebot sowie dem abwechslungsreichen kulinarischen wie breiten kunsthandwerklichen Angebot her stelle der Weinheimer Weihnachtsmarkt in der Region schon etwas Besonderes dar, lobte eine Besucherin. Nicht zuletzt die von Markus Weber alljährlich vorgetragene "Woinemer Woinachtsg’schischt" zählt mittlerweile ebenso zur Tradition wie der Besuch des Nikolauses.

In ihrer Mehrzahl nicht nur mit dem Weihnachtsgeschäft zufrieden zeigten sich auch die Budenbetreiber. Was die IG mit einem "überschaubaren Budget" alljährlich auf die Beine stelle, sei lobenswert. Manuel Just zündete die letzte Kerze des diesjährigen Weihnachtsmarktes an. Sprach von einem "schönen Gefühl", erstmals von dieser Stelle aus als Oberbürgermeister die Weihnachtsgrüße an die Einwohner adressieren zu dürfen.

Nach einem langen Jahr als "OB in Wartestellung" und anschließend erst seit Mitte Mai dieses Jahres "offiziell" in Diensten der Stadt sei er hier "gut angekommen" und fühle sich von den Weinheimern genauso "herzlich aufgenommen". Ein ausdrückliches Dankeschön von Just galt den Weinheimer Einzelhändlern für deren Geduld und Verständnis während der mehr als ein Jahr dauernden Bauarbeiten im Zuge der Umgestaltung der Mannheimer Straße und des Postknotens sowie der Verlegung der RNV Haltestelle Luisenstraße, jetzt Haltestelle Hauptbahnhof.

Ein anderer, für das Stadtoberhaupt wichtiger Aspekt ist Weinheims Ruf als "Soziale Stadt". Just richtete seinen besonderen Blick hier unter anderem auf die nach wie vor weitgehend reibungs- und geräuschlos funktionierende Aufnahme von Migranten, das kürzlich seinen ersten Geburtstag feiernde Generationen-Café "Das Wohnzimmer", den vom Arbeitskreis Christlicher Kirchen (ACK) ab Mitte Januar zum 21. Mal startenden siebenwöchigen "Mittagstisch" sowie die am 24. Januar öffnende "Kleiderstube" des DRK für sozial schwächer gestellte Menschen.

Ein weiteres Lob Justs galt dem Gemeinderat. Nach Ansicht des OB festige die Schaffung und Bereitstellung von verbilligtem Wohnraum insbesondere für junge Familien in den künftigen Neubaugebieten "Allmendäcker" und "Westlich Hauptbahnhof" die Bezeichnung Weinheim als "soziale Stadt". Anspruch müsse es sein, allen Menschen, ob jung oder alt, egal welcher Herkunft, ob arm oder finanziell privilegiert, eine ihren Neigungen und Interessen gerecht werdende Teilhabe in der Stadtgesellschaft zu ermöglichen. Das im Anschluss an Just Rede im Schein der Wunderkerzen gemeinsam angestimmte "O du fröhliche" kam den Weihnachtsmarktbummlern leicht über die Lippen.