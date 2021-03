Von Günther Grosch

Weinheim. "Ein Lied kann eine Brücke sein": Mit Joy Flemings Liedbeitrag zum Eurovision Song Contest 1975 gab Patricia Kain Anfang dieser Woche in der Kulturbühne Alte Druckerei den musikalischen Weg vor, der an diesem Abend zu beschreiten war. "Frauenpower fürs Ländle" lautete das Motto, unter dem die CDU-Landtagsabgeordnete Julia Philippi in die entscheidende Phase ihres Wahlkampfes startete und sich im Verlauf eines gut 90-minütigem Video-Live-Streams dem Thema Kunst und Kultur in Zeichen des Lockdown widmete.

"Kinos, Theater und Kulturdarbietungen mit Publikum müssen nach ihrem seit Monaten anhaltenden radikalen Herunterfahren so schnell wie möglich wieder öffnen und stattfinden können, damit die unter der Pandemie leidende Kulturlandschaft und deren Interpreten wieder aufblühen", so die kulturpolitische Sprecherin der CDU-Fraktion im baden-württembergischen Landtag. Für viele Kulturschaffende komme der Lockdown einem Berufsverbot gleich. Nicht nur die Existenzen einzelner stünden auf dem Spiel, vielmehr sei eine ganze Branche sei in Schieflage geraten, so Philippi. Die daraus resultierenden Spätfolgen für eine Branche, die eine enorme Wirtschaftskraft besitze, seien noch nicht absehbar. "Die vergangenen Monate haben ausdrücklich gezeigt, was in unserem Leben fehlt, wenn Kunst und Kultur wegfallen", so Philippi, die in Dossenheim eine Galerie betreibt.

Von den großen Kultureinrichtungen bis hin zu den freischaffenden Künstlern hätten alle Beteiligten viel Engagement gezeigt, um für ihr Publikum da zu sein. Für die Präsenzveranstaltungen wurden Konzepte entwickelt, um die Sicherheit der Besucher zu gewährleisten.

In der aktuellen zweiten Schließphase habe sich vieles eingespielt, von Streaming-Veranstaltungen bis hin zu Virtual-Reality-Museumsbesuchen: "Auch wenn dies keinen wirklichen Ersatz bedeutet, so ist es doch ein Zeichen, dass die Kulturschaffenden nicht aufgegeben haben." Dies sei bei genauer Betrachtung der Situation nicht selbstverständlich.

Warum die Show weitergehen muss

Lediglich eine an diesem Abend anwesende Handvoll Techniker und Kameraleute verdeutlichten die momentan nicht nur in der Kulturbühne vorherrschende Leere. Wo bei Veranstaltungen normalerweise bis zu 200 Besucher für ein ausverkauftes Haus und Stimmung sorgen, war lähmende Stille angesagt.

Die eigene wie die künstlerische Zukunft vieler Kollegen stehe zur Disposition: Der Kulturmacher, Kabarettist und Moderator Franz machte aus seinen Sorgen um soziale Deformationen und die eigene Zukunft keinen Hehl. Für Menschen, die von Kunst und Kultur leben – weit über eine Million im Land –, gehe es um die nackte Existenz. Umso dankbarer seien er und seine Kollegen aus der Szene, dass ihnen Philippi die Gelegenheit zu einem Auftritt ermöglicht hat.

Als eng mit der Kultur verbundene Galeristin wisse sie, dass dies nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist, so die Landtagsabgeordnete. In einer Region, wo neben Heidelberg und Mannheim auch Weinheim mit einer Kulturszene auftrumpfen könne, gebe es viele und auch manche große Tropfen: "Und die fallen dann schon ins Gewicht." Die Stimmen würden auf jeden Fall lauter, der Druck auf Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Gesundheitsminister Manne Lucha steige, die Kultur bauche eine klare Öffnungsperspektive. Im kulturellen Teil wusste neben Kabarettist Kain dessen Tochter Patricia, Musicaldarstellerin und Sängerin, mit einem auf Schwedisch vorgetragenen Abba-Song ("En av öss blev över") zu überzeugen. Zumal an diesem Abend nicht nur einer übrig blieb: So stand mit der Friedrichsfelder Rock-Ikone Melanie Haag und ihrem Partner Florian Kaether auch das Duo "Mela’n The Acoustic Flow" auf der Bühne, das mit Francesca Galiano ("I always will love you") und Sascha Krebs um ein weiteres musikalisches Duo ergänzt wurde.

"Queens-King"-Frontmann Sascha Krebs brachte die fast schon verzweifelte Hoffnung aller Interpreten auf ein baldiges gutes Ende des Kampfes gegen das Corona-Virus mit dem Song "The show must go on" zum Ausdruck. Damit ehrte er gleichzeitig das Denkmal von Superstar Freddie Mercury, der 1991 und im Alter von nur 45 Jahren einer anderen Pandemie zum Opfer gefallen war. "Leere Räume, wofür leben wir?", heißt es in dem Text des Songs: "Verlassene Orte und Plätze, aber die Show muss weitergehen. Innerlich zerbricht mein Herz, mein Make-up täuscht vielleicht darüber hinweg: Aber mein Lächeln hält an. Die Show muss weitergehen!".