Eine Feuerwehrkraft bei der Arbeit an der Unfallstelle. Foto: FFW

Weinheim. (RNZ) Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr sind am Samstagabend auf die Autobahn 5 ausgerückt, wo sich ein Auffahrunfall ereignet hatte. Die Feuerwehrleute leuchteten die Unfallstelle aus und banden Flüssigkeiten, die aus den Fahrzeugen ausgelaufen waren.

Geknallt hatte es um 21.20 Uhr hinter dem Weinheimer Kreuz in Fahrtrichtung Norden, also zwischen dem Kreuz und der Anschlussstelle Hemsbach. Nach Feuerwehrangaben war der Fahrer eines Citroën Jumpy auf einen vor ihm dahinrollenden VW-Bus aufgefahren. Verletzt wurde dabei niemand; allerdings hatten beide Wagen so schwere Schäden davongetragen, dass sie nicht mehr fahrtüchtig waren.

Die ehrenamtlichen Kräfte der Wehrabteilung Stadt unterstützten die Autobahnpolizei bei der Sicherung der rund 500 Meter langen Einsatzstelle. Dazu nutzten sie den "Gerätewagen Licht". Die rechte Fahrspur wurde voll gesperrt. Die Feuerwehr übernahm weitere Sicherungsarbeiten, etwa das Abklemmen einer Fahrzeugbatterie. Eine Fachfirma reinigte die Straße.